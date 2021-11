France Bleu Normandie supporte le sport au féminin, et l'USO Mondeville Basket : invitations à gagner !

L’USO Mondeville Basket est un club mixte créé en 1971 par l’ancien Maire de Mondeville, Monsieur Jean-Michel Gasnier, avec l’aide de plusieurs bénévoles (Le club est régi par la loi de 1901 sur les associations sportives).

De 1971 à 1989, le club a connu des performances très diverses sur le plan sportif avec comme point d’orgue une participation des garçons au Championnat de France de Nationale 4 et des filles à celui de Nationale 3.

A partir de 1989, L’USO Mondeville Basket ne va cesser de s’affirmer à l’échelon local puis progressivement à l’échelon national.

En 1990/91, les filles accèdent à la Nationale 4. Les 4 saisons suivantes vont être très fructueuses puisque ponctuées par 3 montées successives.

Depuis la création du club en 1971, l’USO Mondeville Basket n’a cessé d’évoluer pour devenir l’un des clubs féminins français les plus réguliers au plus haut niveau national et même international.

cette saison, tous derrière Florine Basque, Shanavia Dowdell, Sabrine Bouzenna, Louise Bussiere, Liza Cluzeau, Yaye Daba Sylla, Bérengère Dinga Mbomi, Vaciana Gomis, Aminata Gueye, Pauline Lenfant et Sarah Ousfar !

