Frontignan bouscule le PSG, mais s'incline face au champion de France

Le FTHB a largement été à la hauteur de l'événement, ce mardi, en seizième de finale de la Coupe de France. Face au PSG, champion de France en titre, le pensionnaire de ProLigue a d'abord réalisé l'entame parfaite, et sans doute celle souhaitée par Asier Antonio Marcos, l'entraîneur.

Une ouverture du score des parisiens, mais un début de match euphorique des frontignanais, aussi insouciants qu'entreprenants. Et un score favorable après six minutes de jeu (5-4).

Les Ventre Bleus se sont appuyés sur leur gardien titulaire en début de match, Kevin Mesnard dans un grand soir, mais aussi sur une défense agressive et sur une attaque diablement efficace, pour empêcher le PSG de prendre le large trop rapidement. Ainsi, Frontignan a même compté deux buts d'avance au bout d'un quart d'heure.

Ensuite, les deux arrêts successifs de la partie auraient pu venir casser le rythme et couper l'élan des héraultais, réduits à six durant deux minutes. Mais au contraire, le FTHB a remis un coup de collier pour recoller. Encore (17-17).

Et la fatigue a mis du temps à se faire sentir, chez les "noir et or", qui ont tout de même fini par courber un peu l'échine, peu avant la pause. Les ballons qui rentraient sans problème, jusque-là, ont eu un peu plus de difficultés à trouver le chemin des filets, et le PSG s'est alors éloigné. Une première fois. Quatre buts d'avance après 25 minutes de jeu, et cinq de plus pour les frères Karabatic à la pause (20-25), eux dont le nom avait été ovationné, lors de la présentation des équipes par le speaker, en avant match.

Il n'y avait donc pas de quoi rougir, au moment de regagner les vestiaires. Et pas d'avantage, au cours du deuxième acte. Car contre toute attente, le FTHB est de nouveau parvenu à revenir au score, après la mi-temps, dans un jeu du chat et de la souris qui a vu Nassim Bellahcene entrer en scène et inscrire, notamment, deux superbes buts, qui ont fait s'embraser la salle Henri Ferrari, et ses 1.000 supporters. Celle-là même qu'avait investi Branko Karabatic, en 1992.

La dernière ligne droite, suivie aussi par 500 personnes massées devant l'écran géant de la Fan Zone placée aux abords du gymnase, a finalement tourné à l'avantage des parisiens, moins émoussés. Un but de retard pour le FTHB à l'entrée des dix dernières minutes, puis quatre à l'arrivée, grâce notamment à deux énormes parades du portier Andreas Palicka dont la rage, ainsi que celle de tout son banc, a traduit un certain soulagement, au moment des deux arrêts.

Frontignan y a cru, un peu, mais l'équipe peut surtout être fière d'avoir regardé le PSG dans les yeux. Et à défaut de l'avoir fait trembler... de l'avoir au moins bousculé. Les amoureux du club, eux, sont aussi fiers et heureux d'avoir assisté à un match historique : celui des enfants du pays, les frères Karabatic, sur la terre qui, sportivement parlant, les a fait germer il y a plusieurs années.

REACTIONS