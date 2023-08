Frontignan Thau Handball reçoit le PSG, retour aux sources pour les frères Karabatic

C'est un jour exceptionnel pour le handball à Frontignan, pensionnaire de ProLigue ! Les frères Karabatic reviennent sur leur terre et celle de leur papa Branko, ce soir, à l'occasion d'un match de Coupe de France entre le PSG et le FTHB, à 20h30. Evénement magique, puisque c'est la toute première fois que les deux internationaux tricolores du Paris-Saint-Germain, Luka et Niko, disputent un match officiel là où tout a débuté, face à une formation devenue professionnelle il y a seulement un an.

Et si le lien est si fort entre Frontignan et cette famille légendaire du handball français, c'est grâce au père de Luka et Niko. Un ancien gardien de but qui a défendu les couleurs de la Yougoslavie, avant de s'installer dans l'Hérault en 1992, après un passage par l'Alsace. Branko est alors devenu entraîneur et éducateur au sein d'un club tout neuf, créé un an plus tôt.

L'homme, disparu en 2011 et inhumé à Castelnau-le-Lez, a vraiment marqué l'histoire du handball à Frontignan. Co président du club, Sylvain Pelegrin se souvient de l'arrivée de cette star du sport dans les balkans.

Asier Antonio Marcos, entraineur du FTHB, a conscience de l'importance historique de ce match, par rapport à l'empreinte laissée par Branko Karabatic, même s'il n'est pas français mais espagnol.

Il n'y a malheureusement plus de place pour assister au match. Coup d'envoi à 20h30, dans la salle Henry Ferrari. Les 1.000 tickets mis en vente sont partis en quelques heures, ces derniers jours, comme les 500 places gratuites de la Fan Zone, avec écran géant, installée devant le gymnase pour suivre la partie.

Et Frontignan a mis le paquet : 5 à 6.000 euros investis par le club, ne serait-ce que pour la sécurité, sans compter la prise en charge de la délégation parisienne. La collectivité, de son côté, a investi plusieurs dizaines de milliers d'euros pour organiser l'événement.