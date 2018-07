Fussy, France

Revenu brièvement en France à Fussy dans le Cher après la finale le 8 juillet dernier, des championnats du Monde U17 en Argentine (défaite 95-52 face aux Etats-Unis et donc titre de vice-champions du monde), Mathieu vient de repartir vers les Etats-Unis ! Il passe trois semaines à Dallas pour suivre un entrainement intensif avec des préparateurs américains. Mathieu a commencé le basket à l'âge de 8 ans au CSB de Bourges : " C'est ma mère qui m'a dit d'essayer et ça m'a plu, se souvient Mathieu. J'hésitais entre le Tennis et le Basket, mais j'ai préféré m'orienter vers un sport collectif."

Mathieu, aux cotés de ses parents Jean-Jacques et Julienne Gauzin. © Radio France - Michel Benoit

Mathieu Gauzin est depuis deux ans au centre de formation du Mans. Preuve de son excellent niveau, à 17 ans, l'adolescent joue déjà dans le championnat de France Espoirs, avec l'équipe du Mans. Ses vacances, ils les met à profit pour partir trois semaines améliorer son physique à Dallas, aux Etats-Unis : " Je vais travailler avec des préparateurs américains. Ce sera un plus pour progresser. Je dois me muscler et j'espère encore grandir de trois ou quatre centimètres." Mathieu mesure déjà 1m91, et espère s'affirmer comme meneur. Cette première compétition avec l'équipe de France, c'est peut-être sa mère qui en a été la plus émue, Julienne Gauzin : " On a suivi les matches en direct sur youtube. Quand je l'ai vu chanter la marseillaise avec son maillot, je dois dire que c'était très émouvant. Mon fils est vraiment quelqu'un de de résolu qui se fixe des objectifs et fait tout pour les atteindre."

Mathieu ne se repose que quelques jours à Fussy chez ses parents avant de repartir pour Dallas, aux Etats-Unis. © Radio France - Michel Benoit

Des parents très fiers d'autant que le parcours de Mathieu a parfois été semé d'embûches. Son père Jean-Jacques : " Il a été très déçu quand il n'a pas pu rentrer à l'INSEP comme on l'espérait. Heureusement, Mathieu a su rebondir au Mans. Notre rôle, c'est d'être à ses côtés pour l'aider, sans être trop envahissant." Le jeune garçon reprendra l'entrainement avec Le Mans le 13 août, une année 2019 charnière pour Mathieu qui passera son bac ES.