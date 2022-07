Gagnez votre ballon de basket dédicacé par la championne Endy Miyem !

Dans le cadre de la Superleague de basket 3x3 et plus particulièrement de l'Open de France basket 3x3, France Bleu Champagne recevra la championne multi-récompensée Endy Miyem. Et à cette occasion, vous pourrez tenter de repartir avec un ballon de basket dédicacé par ses soins !