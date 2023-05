George Eddy, la voix du basket : "Le Caen Basket Calvados mérite de retrouver la PRO B"

La pression monte, les paniers vont trembler et les gradins aussi ! J-1 avant le match entre Ll CBC et Toulouse au Palais des Sports de Caen. L'enjeu est de taille, si les basketteurs caennais s'imposent ce vendredi soir en quart de finale retour, ils se qualifieront pour les demi-finales des playoffs de Nationale Une, la troisième division du basket français.

Le saviez-vous ? L'une des figures du basket français, la voix de ce sport, George Eddy, est un ancien joueur du CBC ! Il a évolué au club entre 1980 et 1982. Il fait toujours la fierté du club caennais qui a affiché sa photo sur les murs du Palais des Sports. Il était ce matin l'invité de notre chronique sportive, Normandie Sports.

"Je ne pouvais qu'être heureux à l'époque, à Caen"

Il réagit à cette photo sur les murs du palais : "C'est gentil, parce que ça remonte à très loin, ma carrière de joueur ! C'était au tout début des années 80, mais j'en garde toujours un super souvenir, du public, de la salle et de la ville. C'était en première division et c'est là où j'ai fait mes deux meilleures saisons. Je tournais à quatorze points par match. J'étais le sixième homme qui arrivait du banc pour mettre les paniers importants et le public m'a pris un peu pour son chouchou".

Les souvenirs sont encore frais pour George Eddy. Il a gardé un lien particulier avec Caen et la Normandie : "Je suis copain avec Orelsan, car je connais son frère, Clément à Canal +, il vient de Caen et il adore le basket ! Bien sûr, je suis les résultats du club".

Caen, une vraie terre de basket

Il y a quarante ans, le journaliste franco-américain jouait donc en 1ʳᵉ division avec Caen. Aujourd'hui, il évolue en 3e division. Malgré tout, George Eddy estime que le CBC a gardé son dynamisme, qui fait sa renommée : "La Nationale Une, c'est déjà un niveau professionnel avec une formule de championnat incroyablement compliquée. J'ai jamais vu un truc pareil et si on arrive à s'en sortir après toutes ces phases, ces playoffs, ce sera un miracle et je leur souhaite de réussir. Il y a la nouvelle salle qui arrive (le nouveau Palais des Sports) , c'est un peu l'apothéose de toutes ces années de basket de haut niveau à Caen. J'ai vu des plans, j'ai vu des images. C'est vraiment fantastique. L'ancienne salle va servir pour former les jeunes, ça montre que le basket garde une place importante dans cette ville" confie à France Bleu le journaliste.

"Le CBC mérite la PRO B"

Pas de doute, George Eddy espère voir le Caen Basket Calvados remonter dans le deuxième échelon du basket français : "J'ai vu que le Caen BC a fait une bonne première phase, une deuxième phase moins bonne avec des hauts et des bas. Dans ces playoffs, Caen est dans une dynamique positive, l'équipe doit être en pleine confiance. Ils ont gagné de quatre points sur le terrain de Toulouse, qui reste une très bonne équipe. Cette équipe a des infrastructures, une envie et avec sa tradition, elle mérite de remonter en PRO B".

Quart de finale retour des playoffs de Nationale 1 de basket, entre Caen et Toulouse : vendredi 19 mai à 20h au Palais des Sports.