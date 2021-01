Gerald Robinson, un renfort hivernal pour la JDA

Une recrue pour la JDA Dijon ! L'arrière Gérald Robinson, âgé de 31 ans, rejoint la Jeanne. Le club a officialisé l'arrivée de l'Américain vendredi 29 janvier 2021. "Cette saison, il a évolué en Italie – dans un premier temps à la Virtus Rome – avant d’être libéré suite au dépôt de bilan du club. Il a ensuite signé avec Pesaro, son dernier club en date", indique la JDA. Il rejoindra Dijon à partir du 15 février.

Un habitué du championnat de France

Gérald Robinson est bien connu des amateurs du basket français. Il a évolué dans l'élite entre 2015 et 2016 avec Nanterre puis avec Monaco entre 2017 et 2019 - avec qui il a gagné deux fois la Leaders Cup en 2017 et 2018.

"Il nous est apparu nécessaire d’apporter un élément supplémentaire à notre équipe"

L'entraîneur de la JDA Laurent Legname a réagi à cette arrivée sur le site du club. "Après analyse de la situation globale (calendrier sur la fin de saison), avec une grande possibilité de multiplier les matchs, il nous est apparu nécessaire d’apporter un élément supplémentaire à notre équipe, indique le coach. Ne voulant pas perturber l’équilibre du groupe (au vu de la très bonne première partie de saison), il est évident que cet élément devrait apporter une plus-value à l’équipe. En ce sens, la venue de Gérald apparaît répondre à ces critères, à la fois par son talent et son expérience dans le championnat français. Complémentaire d’Axel et David (Julien et Holston, NDLR), il nous apportera plus de solutions dans la création de notre jeu".