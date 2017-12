Pas de championnat de Pro B, ce soir, en basket, mais le All Star Game à l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy ! Il s'agit d'un grand show annuel réunissant les meilleurs joueurs du championnat de France.

Le basket, c'est show, ce soir ! Sur le modèle de ce qui se fait en NBA, c'est une grande soirée de spectacle à laquelle vont pouvoir assister les amateurs de basket-ball. La formule ne change pas cette année : concours de tirs à 3 points, de dunk, ou encore de meilleurs meneurs. Autre animation très attendue : un match entre les meilleurs joueurs de Pro A, les Français contre les étrangers.

L'an dernier, un seul orléanais avait participé au All Star Game. Il s'agissait de l'américain Micah Downs, pour le concours de dunks. Cette année, pas de représentant de l'OLB sur le parquet. Mais il y en aura un sur le banc ! Germain Castano, l'entraîneur orléanais, va participer à son troisième All Star Game en tant que coach-assistant, après 2005 (lorsqu'il était à Besançon) et 2013 (Boulogne-sur-Mer). Une belle récompense pour le coach de l'OLB (leader invaincu de Pro B), qui aborde cette rencontre très détendu !

Germain Castano va donc assister Zvezdan Mitrovic, le coach de Monaco, pour diriger la sélection étrangère. Début du show à 19h.