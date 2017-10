GFCA Volley : prêt pour de nouveaux exploits !

La bande à Frédéric Ferrandez repart en campagne après une longue préparation et un effectif remanié à 50%. Seront-ils aussi performants que ces dernières années ? Premier élément de réponse ce samedi 7 avec la Supercoupe à disputer contre Chaumont, le Champion de France 2017, à Mulhouse.

C'est sur le parquet d'une auberge, "A Casetta" di Cuttoli, avant de retrouver celui des salles de sport de la Ligue A, que la grande famille du GFCA a posé ses pieds cette semaine, en même temps qu'elle déposait ses ambitions dans le panier des nombreux partenaires qui, une fois encore, ont accepté de la soutenir. Un soutien plus que mérité pour les volleyeurs rouges et bleus qui ont aligné les performances ces deux dernières années, faisant de la saison écoulée la meilleure de l'histoire du club : 1/4 de finaliste Européen (Coupe d'Europe de la CEV), 1/2 finaliste du championnat de France et vainqueur, pour la seconde année consécutive, de la Coupe Nationale.

L'esprit de famille est toujours là au Gazélec et les ambitions demeurent. Mais les sourires affichés tout au long de ces belles aventures se sont teintés ces derniers mois de quelques grimaces liées à la baisse des subventions. Et qui dit baisse dit effectif moindre et par voie de conséquence objectifs plus difficiles à atteindre.

Antoine Exiga, Président du GFCA Copier

La baisse du budget a donc conduit les Gaziers à revoir leur projet. Au grand dam de l'entraineur Frédéric Ferrandez. A l'entame de sa 12ème année à la tête de l'équipe ajaccienne, et au vu de la progression et des succès enregistrés ces derniers temps, celui-ci avait affiché un niveau élevé : tout gagner ! "je voulais créer une équipe pour remporter le titre de champion de France et regagner Coupe et Supercoupe" avait-il lancé. Les contraintes économiques ont rattrapé son projet et le coach a dû modifier son recrutement. Quatre nouveaux visages ont fait leur apparition : Thimothée Carle, un attaquant-receptionneur venu de Cannes, Thiebault Bruckert, autre attaquant, central, arrivé de Martigues ainsi que deux étrangers, José Luis Gonzalez, pointu Argentin de 32 ans et Dejan radic, attaquant Serbe de 32 ans.

Une nouvelle ère, celle de l'après Jovica Simovski, leader et capitaine emblématique de tous ses succès, s'ouvre pour le GFCA et elle démarre ce samedi avec une 2ème Supercoupe dans le viseur, face à Chaumont, Champion de France en titre.

12ème saison pour Frédéric Ferrandez à la tête du GFCA Copier

L'attente de la préparation était longue pour Frédéric Ferrandez et son groupe emmené par Jeff Exiga, la libération est attendue pour ce samedi donc avec cette 1ère Finale de la saison. Une finale qui se jouera à Mulhouse, en attendant le 1er match de Championnat le mardi 17 octobre contre Poitiers, au Palatinu, puis les 16èmes de finale Européens début décembre.