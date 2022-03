Grâce Zaadi, avant son premier match avec Metz : "je ne reviens pas en messie"

France Bleu Lorraine : un peu moins d'un mois après votre départ précipité de la Russie, quelques jours après votre retour à Metz, est-ce que vous réalisez ?

Grâce Zaadi : Je ne réalise toujours pas. Quand on arrivera en Allemagne ce samedi, qu'on s'échauffera, je pense prendre conscience. Petit à petit, je sens que je commence à prendre mes marques, je retombe dans une certaine routine qui qui m'est propre. Mais ça reste toujours bizarre.

France Bleu Lorraine : arrivez vous dans un club que vous connaissez par cœur, ou aurez-vous besoin de temps pour découvrir certaines coéquipières ? Comme Bouktit, Micijevic, de Paula...

Grâce Zaadi : je regardais les matchs de l'équipe quand je le pouvais. De manière générale, je sais comment elles jouent mais pour s'habituer les unes aux autres, ça passe par l'entraînement. Je ne suis pas inquiète, je connais le projet de jeu et, comme on est toutes sur la même longueur d'onde, j'espère rapidement pouvoir vite m'adapter.

France Bleu Lorraine : votre retour est particulier pour les supporteurs...

Grâce Zaadi : J'essaye de rester un peu dans ma bulle, d'être concentrée sur moi et sur mon travail. Il est fondamental de m'adapter rapidement. Je comprends tout l'engouement, ça fait chaud au cœur. Parfois, certains s'emballent un peu et pensent que je reviens en messie alors que pas du tout. J'arrive dans des circonstances délicates, et les choses vont se faire petit à petit.

France Bleu Lorraine : vous n'êtes pas le messie, mais votre présence va changer la perception que peuvent avoir les adversaires du Metz Handball

Grâce Zaadi : j'ai envie de dire oui et non. Car la force de Metz Handball a toujours été son collectif. Metz Handball n'a jamais été dépendante d'une joueuse ces dernières années et ça va continuer.

France Bleu Lorraine : est-ce encore un rêve la Ligue des champions ? On se dit que Metz n'en n'a jamais été aussi près que depuis votre retour...

Grâce Zaadi : on a toujours construit étape par étape, et il faut continuer. Passer Dortmund ne sera pas facile. Forcément, la pression est de notre côté car on est favori. En 2019, dépasser l'évènement n'avait pas été simple donc je ne peux dire que le final four est super proche. C'est un objectif fort et on va tout faire pour l'atteindre.

France Bleu Lorraine : quelle part a pris cette compétition dans votre choix de venir à Metz ?

Grâce Zaadi : de toutes les propositions que j'ai eues, Metz était le seul club encore en lice sur trois compétitions. Je n'ai pas fait qu'un choix affectif. C'est un choix tout d'abord sportif, puis affectif.

Mentalement, comment vous sentez-vous ? Est-ce votre départ de Russie est derrière vous ?

Grâce Zaadi : je laisse le temps au temps. Je suis passé par différentes phases. En arrivant à Metz, j'ai eu un contrecoup mais revenir à l'entraînement, être dans le vif du sujet me permet d'avancer. Ce premier match va débloquer des choses. C'était une situation inédite, je ne savais comment la gérer. J'ai fait les choses naturellement. Aujourd'hui, j'ai envie de passer à autre chose, qu'on me permette de passer à autre chose. Je suis à Metz et j'ai envie d'être concentrée pour performer.

