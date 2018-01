Après sa pathétique prestation qui l’a conduit samedi à la défaite contre Roanne (47-71), le Sluc Nancy Basket reçoit Le Havre ce mardi à 20 heures. Autant dire que les Couguars sont attendus par leurs supporters qui espèrent retrouver une équipe avec des valeurs. Face aux Roannais, les hommes de Gregor Beugnot se sont montrés défaillants dans de nombreux domaines :

En plus d’être catastrophiques dans le jeu, nous avons tout accepté et subit la loi de notre adversaire sans réagir. Quel que soit le système de jeu mis en place, si nous sommes incapables humainement de tenir la distance dans les duels et de tout mettre en œuvre pour être solidaires, le résultat est sans appel. Dans ce cas, tout le travail fait pendant la semaine ne sert à rien puisque les joueurs n’ont plus de cerveau tellement on est ridicule.»