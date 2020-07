Grenoble : le bonheur des joueurs de beach-volley qui retrouvent enfin le sable et la compétition

"Je jouais toute seule chez moi avec un ballon sur un mur" raconte Justine, 26 ans et originaire de Claix. Depuis le 15 mars, toutes les compétitions ont été annulées. Il a bien fallu combler le manque de beach-volley autrement. Le premier tournoi (depuis le confinement) régional organisé à la plage de Grenoble, près de la Bifurk ce week-end, est donc une aubaine pour les deux Iséroises.

"Il fait super beau, le soleil, la musique, les merguez. Franchement tout va bien" - Justine, 26 ans.

"J'avais super hâte et je suis bien contente que Grenoble organise un tournoi même si je ne sais pas si en août ou en septembre il y aura des tournois" continue Justine. Johanne, 23 ans, est aussi soulagée de pouvoir rejouer. "D'habitude en commence en mai et là on ne pouvait pas s'entraîner ni jouer" dit-elle, heureuse de fouler le sable à nouveau.

Les claixoises Justine, 26 ans, et Johanne, 23 ans, sont heureuses de retrouver les terrains et la compétition. © Radio France - Bastien Thomas

Sans beach-volley pendant le confinement, les filles ont dû s'adapter. "On a regardé pas mal de matchs professionnels à la télé, sinon j'ai frappé la balle contre un mur chez moi parce que la salle ça ne me plaît pas trop, le beach, ça se joue dehors" poursuit Johanne.

Un premier tournoi sans public

Raisons sanitaires obligent, pas de public autorisé pour ce tournoi régional. Seul les 64 participants (32 équipes) et quelques organisateurs ont pu assister aux rencontres. Une petite déception pour ces deux filles.

"Ça dérange pas mais en temps on est toutes les deux chez nous comme on vient de Claix. La famille, les amis ne peuvent pas venir et c'est dommage. On ne fait pas beaucoup d'étapes ici, le beach c'est beaucoup de tournois loin" explique Johanne. "C'est un peu dommage parce que le public c'est aussi un peu l'esprit du beach" continue Justine. "Dans tous les cas, même sans public, l'envie de rejouer prend le dessus" concluent les deux joueuses.