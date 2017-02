Gries Oberhoffen, le petit poucet de la nationale 1 en basket

Le maintien risque d'être compliqué pour Gries Oberhoffen. Le club de basket alsacien joue sa première saison en nationale 1, la troisième division du basket. Avec le plus petit budget du championnat.

Le classement est sans appel: Gries Oberhoffen est 17ème sur les 18 clubs en lice en nationale 1 de basket. Le club alsacien joue pour la première saison dans cette division. Et affiche une nouvelle défaite, 80 à 70 contre Quimper le week end dernier.

Un maintien qui s'annonce compliqué

"Ce sera compliqué de se maintenir"', reconnaît Romuald Roeckel, le président du club. "Mais on y croit." Gries Oberhoffen doit se débrouiller avec le plus petit budget de ce championnat. "On a beaucoup de coeur, beaucoup d'engagement, beaucoup de bénévoles." Et les spectateurs aussi sont au rendez-vous, 1.000 à 1.200 personnes pour les matchs à domicile. "L'une des plus belles affluences du championnat", se réjouit Romuald Roeckel. "D'ailleurs les huit matchs que nous avons remportés cette saison, nous les avons gagnés à domicile."

La première année est la plus difficile," le président, Romuald Roeckel.

Sur le terrain, l'équipe a beaucoup évolué depuis la montée. Plusieurs joueurs ont été changés, et l'un des leaders, l'intérieur slovaque Justin Sedlak a du partir après un contrôle positif au cannabis (des faits antérieurs à son arrivée à Gries Oberhoffen). "On apprend", constate Romuald Roeckel, "la première année est la plus difficile."