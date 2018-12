Gros chantier en perspective dans l'effectif du Montpellier Handball

Montpellier, France

Attention gros chantier à venir au MHB. Officiellement tout va bien après la victoire face à Nîmes mercredi soir pour le dernière de la phase aller du championnat. Un succès qui permet aux handballeurs montpelliérains de terminer à la 3e place en attendant les matchs retours. En coulisse, les dirigeants devraient tout même profiter de la trêve hivernale pour effectuer une refonte en profondeur de l'effectif en vue de préparer la prochaine saison. Plusieurs changements sont à prévoir l'an prochain.

Vers un départ de Guigou ?

A commencer par Michaël Guigou. Va-t-il quitter le Montpellier Handball à la fin de la saison ? La question se pose puisque le contrat de l'international français arrive à son terme au mois de juin. Le club pourrait ne pas prolonger son ancien capitaine très peu utilisé par Patrice Canayer depuis son retour de blessure. Pourtant le joueur emblématique du MHB n'a jamais caché son envie de continuer. Du haut de ses 36 ans, Michaël Guigou se verrait bien jouer encore un an dans son club de cœur histoire de terminer en beauté aux Jeux Olympiques de 2020 avec l'équipe de France de handball.

"Si un joueur en fin de contrat n’est pas satisfait de son sort, personne ne l’empêche de signer ailleurs" - Patrice Canayer, l’entraîneur montpelliérain

Quelques certitudes

Parmi les certitudes, il y a le gardien Vincent Gérard. Il partira à la fin de la saison au PSG. Les départs d'Arnaud Bingo et Mohamed Mamdouh semblent également actés tout comme celui de Baptiste Bonnefond. En revanche, se pose également la question de prolonger ou non un autre joueur cadre du vestiaire : Vid Kavticnik. Le Slovène est au club depuis près de dix ans et arrive lui aussi au terme de son contrat. Les discussions entre dirigeants et joueurs devaient avoir lieu au début de l'année 2019.