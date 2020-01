Grosse recrue pour Metz Handball qui engage la Slovène Tjaša Stanko

Metz, France

C'est une grosse arrivée à Metz Handball. Le club a annoncé ce lundi avoir déjà trouvé une remplaçante à sa capitaine Grâce Zaadi, sur le départ à la fin de la saison. C'est la Slovène Tjaša Stanko qui va débarquer en Moselle à l'été prochain. L'arrière gauche, qui devrait évoluer sur le poste de demi-centre avec Méline Nocandy, a signé pour une saison chez les Dragonnes. C'est la deuxième recrue après celle de la gardienne de l'OGC Nice Hatadou Sako.

Une vraie scoreuse

"C’est une star mondiale qui s’implique dans le projet Metz Handball et nous en sommes ravis", se réjouit Thierry Weizman, le président de Metz Handball. Il faut dire qu'à 22 ans, l'actuelle joueuse du Vegeta Podravka en Croatie a tout pour plaire aux Arènes de Metz. Elle possède un vrai profil d'attaquante et sait régulièrement trouver le chemin des filets. Pour preuve, sa récente campagne au Mondial féminin, clôturée certes à la 19ème place avec la Slovénie, mais surtout avec 62 réalisations, le troisième meilleur total sur toute la compétition.

Elle en a également profité pour croiser un certain Manu Mayonnade, lors d'un match remporté face aux Pays-Bas au cours duquel elle a fait trembler les filets à 12 reprises. "Cela fait très longtemps que je l’observe. Nous avons beaucoup échangé ensemble et j’ai découvert une joueuse intelligente, motivée par le projet du club et qui partage notre façon de travailler", précise d'ailleurs le technicien des Dragonnes. Metz Handball souhaite ainsi maintenir ses ambitions au niveau européen, malgré la vague de départs qui touche l'équipe depuis le début de la saison.