Chambéry Savoie Handball : "On doit être des chiens sur le terrain et se battre sur chaque ballon"

Chambéry, France

La parenthèse européenne terminée, les handballeurs chambériens retournent aux affaires courantes avec la 11ème journée de championnat. Ils reçoivent Nantes ce jeudi soir au Phare à 20h45. La situation est la même que lors des derniers rendez-vous, il faut prendre des points pour enfin remonter au classement et s'approcher des objectifs du début de saison : accrocher une place européenne. Les Savoyards sont pour l'instant 11ème, avec seulement deux victoires.

"Nantes nous ressemble"

Jusqu'à dimanche dernier et la victoire face à Aix en provence lors du match retour du tour préliminaire de la coupe EHF, ils n'avaient pas gagné depuis plus d'un mois. "C'était important d'enfin l'emporter mais on est tous déçus par l'élimination, même si on ne vit pas que pour une seule compétition. On est revanchard et on va essayer de faire une très belle fin de saison." confie le pivot de Chambéry Johannes Marescot.

Selon lui, "Nantes est une belle équipe mais il y a quelque chose à faire." Même avis pour son entraineur Erick Mathé : "Depuis le début de saison, ils nous ressemblent, ils sont un peu inconstant, avec des hauts et des bas, j'espère qu'on saura jouer dessus." Les Nantais sont dans la première partie du classement et restent sur deux victoires consécutives en championnat.

S'appuyer sur le match retour d'Aix en Provence

Les résultats ne sont pas encore au rendez-vous mais le match de dimanche dernier contre Aix donne de l'espoir. "Les automatismes sont là" assure Johannes Marescot, mais il prévient "_on est une équipe qui ne peut pas se permettre de laisser le match passer et de faire le strict minimum_. Il faut que l'on soit des chiens et que l'on se batte sur tous les ballons, que l'on agresse les joueurs. C'est ce qui s'est passé à Aix et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire à tous les matchs et pendant 60 minutes. C'est avec ce genre de match que l'on reprendra confiance."

On ne peut pas se permettre de faire le strict minimum" - Johannes Marescot, pivot de Chambéry

L'entraineur Erick Mathé compte bien lui aussi s'appuyer sur le contenu du match de la coupe d'europe. "_J'ai vu une équipe qui, quand elle a eu des temps faibles, ne s'est pas laissée ronger et a voulu inverser la dynamique_. Cet esprit conquérant s'est propager à tous les joueurs de l'équipe."

Cette confrontation face à Nantes se fera sans Hugo Brouzet, gêné par son dos et le demi-centre suisse Lukas Von Deschwanden, blessé à la cheville.