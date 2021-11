Hand : atteinte de sclérose en plaques, Amandine Tissier met sa carrière sur pause

C'est via un communiqué que la joueuse des Neptunes de Nantes et son club ont fait savoir ce mardi 30 novembre que la Sarthoise Amandine Tissier doit mettre sa carrière entre parenthèses. La jeune femme souffre de la sclérose en plaques depuis fin 2018 et la maladie évolue.

La handballeuse des Neptunes de Nantes, Amandine Tissier, est contrainte de mettre sa carrière entre parenthèses. La Sarthoise de 28 ans l'a annoncé ce mardi 30 novembre dans un communiqué rédigé conjointement avec son club nantais. La raison : elle souffre d'une sclérose en plaques. La maladie avait été diagnostiquée fin 2018 et elle avait pu jouer au plus haut-niveau à Brest, puis Nantes qu'elle avait rejoint cet été.

"L’évolution de ma maladie (sclérose en plaques) et mon changement de traitement effectif depuis le début du mois d’octobre, ne me permettent pas de maintenir un niveau physique optimal et de répondre aux exigences de tout joueur ou joueuse professionnel de haut-niveau. Je fais donc le choix de prendre le temps de stabiliser ma maladie et de me projeter sur le plan personnel", écrit la jeune femme, qui évolue au poste de demi-centre.

Le président des Neptunes de Nantes, Yoann Choin-Joubert, salue le "professionnalisme, la transparence et le courage" d'Amandine Tissier : "La SAS des Neptunes de Nantes va poursuivre son accompagnement auprès d’Amandine dans son projet professionnel et sa reconversion", indique-t-il.