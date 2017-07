Hand, basket, volley : qui jouera où la saison prochaine à Nantes ?

Nantes métropole a dispatché les clubs professionnels dans les différentes salles de l'agglomération pour la saison prochaine. Les handballeurs du H joueront de nouveau à la Trocardière à Rezé avant de retrouver le palais des sports de Beaulieu à la rentrée 2018.

Où devrez-vous aller pour soutenir votre équipé préférée la saison prochaine à Nantes ? La métropole vient d'annoncer la répartition des sept clubs professionnels dans les différentes salles de l'agglomération.

Les handballeurs du H continueront de jouer à la Trocardière, à Rezé, en attendant la fin de travaux au palais des sports de Beaulieu. Beaulieu qu'ils retrouveront à la rentrée 2018 . Ça veut dire que le HBC Nantes devra encore partager la salle de temps en temps la saison prochaine. "Il va falloir continuer à faire des efforts", confirme Pascal Bolo, le vice-président de Nantes métropole en charge du sport de haut niveau, "pour permettre, par exemple, quand un match de volley s'annonce très attractif de l'organiser à la salle de Rezé, si le calendrier du H le permet". Consolation pour les handballeurs nantais : Nantes Métropole se dit prête à installer de nouveau la hall XXL de la Beaujoire et ses 11.000 places à ses frais la saison prochaine pour deux matches importants consécutifs.

Le HBC Nantes au palais des sports de Beaulieu à la rentrée 2018

Les vrais changements, ce sera donc pour septembre de l'année prochaine. À ce moment là, le H retournera jouer donc à Beaulieu. Le basket avec le NRB et l'Hermine iront à la Trocardière, le volley et le handball féminin à Mangin-Beaulieu, avec le VBN et le NLA, et les volleyeurs du NRM à la salle Arthur Dugast. Une répartition qui satisfait tous les clubs affirme Pascal Bolo : "chaque discipline a une salle en rapport avec la jauge de supporters qu'elle est susceptible d'amener, avec sa capacité de performances et de modèle économique. On a là une dotation en équipement qui est à la hauteur de l'ambition que nous avons fixée au sport de haut niveau à Nantes".

L'idée d'un nouveau stade de foot revient sur le tapis et ça s'accélère

Voilà pour le sport en salle. Pour le foot, l'idée d'un nouveau stade refait surface. Depuis des années, le président du FC Nantes, Waldemar Kita, le réclame parce qu'il trouve que la Beaujoire est un peu trop vieille. Jusque là, la métropole a toujours dit non, trop cher. Mais il y a du nouveau. Des discussion sont en cours confirme Pascal Bolo : "il y a des échanges entre Waldemar Kita, Johanna Rolland, la maire de Nantes, et moi-même. On devrait y voir plus clair à la fin du mois de septembre pour savoir s'il y a des perspectives. Ce sont des dossiers forcément très compliqués à monter, des études doivent être faites, la crédibilité économique du projet doit être avérée, il ne suffit pas de dire 'tiens, j'ai une idée de stade, est-ce que vous n'auriez pas un terrain ?' On devrait en savoir plus en septembre sur la faisabilité, ou pas, d'un tel projet".

On y verra plus clair fin septembre

Ce qui semble d'ores et déjà sûr, en revanche, c'est que, si nouveau stade il y a, il ne sera pas construit par la métropole. "Il est très clair que la métropole n'a pas de stade dans ses programmes d'investissement", poursuit Pascal Bolo. "Il n'y a pas d'investissement public prévu en la matière. S'il y a aujourd'hui dialogue, c'est qu'il y a des idées de plus en plus précises de la part de Waldemar Kita. On va dire ça comme ça".