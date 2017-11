Hand et basket : La belle soirée des clubs caennais

Victoire du CBC et victoires des Vikings ! Une soirée parfaite pour les clubs caennais en Proligue de handball et en Pro B de Basket.

Deux victoires aussi stressantes l’une que l’autre ce vendredi pour les clubs caennais. Avec des écarts très faibles mais les handballeurs et les basketteurs s'invitent parmi les premiers de leur championnat respectif.

Les Vikings se sont fait peur

Les handballeurs caennais s'imposent au finish 24-23 contre Limoges en Proligue. Après un premier quart d’heure serré (5-5) ils ont progressivement commencé à faire le break pour arriver à la mi-temps avec un avantage de 4 buts (15-11). Puis ils ont compté jusqu'à 8 points d'avance après 40 minutes de jeu….. avant de subir un gros passage à vide ! C'est à l'énergie qu'ils ont pu préserver un petit avantage d'un but. Yannis Mancelle, auteur de 5 des 6 premiers buts, reconnait que des sueurs froides sont passées sur le groupe « On entame très bien le match et on se prend un 0-5 en quelques minutes et ça devient très chaud ! On gagne d’un but grâce à notre défense. On est solidaires, on se bat comme des chiens ! ». Son coéquipier Jordan Allais s’agace un peu de ces traditionnels trous d’air « ce match résume ce qu’on fait depuis un mois. Tout va bien et subitement ça se dérègle. Faut qu’on corrige ça si on veut rester en haut du classement ». Quand on lui fait remarquer que cette ambition est assez nouvelle dans les propos caennais « Oui on vit un vrai rêve pour notre deuxième saison en Proligue et on a envie que ça dure ! »

Grâce à ce nouveau succès les Caennais restent sur le podium de la Proligue (10 points) à un point seulement des équipes de tête : Chartres et Pontaut-Combault, battues ce vendredi. Et les Vikings recevront justement cet adversaire francilien vendredi au Palais des Sports.

Le CBC s'offre son premier derby normand de l'année.

Les Basketteurs caennais ont eux-aussi souffert avec de s’imposer de justesse : 85-83 au Havre, dans le contexte toujours particulier d’un derby. Les Caennais ont montré d’avantage de maîtrise « 10 ballons perdus contre plus de 20 lors des précédents matchs » souligne l’entraîneur Hervé Coudray. « Et six joueurs terminent à 8 points et plus. C’est une belle victoire collective » se satisfait le coach. Depuis le début des matchs officiels le CBC était resté maître dans sa salle avec des victoires contre Nancy et Quimper, cette fois il a fait sauter une barrière psychologique de la première victoire à l'extérieur. « C’est important pour ne pas trop cogiter sur ces matchs. Parce qu’en regardant notre début de saison en Leader’s Cup et en Pro B, ça faisait trois défaites à l’extérieur. Fallait aller en chercher une et c’est fait » confie Hervé Courdray. Grace à ce succès le CBC grimpe provisoirement au 5e rang de la Pro B. Avec trois victoires en quatre matchs. Pas mal pour un promu !