Hand Féminin - N1F : les filles d'Octeville-sur-mer montent en D2F

Les handballeuses d'Octeville-sur-mer ont battu Bergerac, ce dimanche à domicile (33-28). Assurées de terminer premières de leur groupe, elles décrochent leurs billets pour l'étage supérieur : la D2F.

Au terme d'un match électrique et serré, les filles du HBO sont parvenues à venir à bout de Bergerac, ce dimanche après-midi, dans la salle du Littoral. Victoire acquise en fin de match (33-28), avec des bleues en mode rouleau compresseur dans les dernières minutes. Un succès synonyme de titre et de montée en Division 2, à trois journées de la fin, pour le groupe dirigé depuis seulement un an par Mickaël Moreno.

Tir de l'internationale Tunisiène Octevillaise Haifa ABDELHAK face à Bergerac © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Explosion de joie et pleurs sur le terrain ont suivi le coup de sifflet finale pour Dona Bassarila et ses partenaires. Les filles peuvent souffler, place désormais à la préparation de la saison prochaine et notamment au recrutement. Quatre joueuses devraient bientôt débarquer.