Handball : le club de Chambéry cherche des solutions pour amener tous ses supporters à la finale de la Coupe de France

Les supporters en jaune et noir (ici au Phare de Chambéry) veulent être présents en masse à Paris

Chambéry, France

Le club de handball de Chambéry (Savoie) va faire un effort de plus pour ses supporters. Les dirigeants du Chambéry Savoie Mont Blanc Handball sont en train de réfléchir à une solution pour pouvoir amener le plus de monde possible à la finale de Coupe de France à l'AccorHotel Arena de Paris-Bercy le 25 mai prochain, contre Dunkerque. Un TGV spécialement affrété pour Chambéry est déjà complet. Les 1.020 premières places sont parties en 24 heures (billet d'entrée + place dans le TGV).

"On est en train de réfléchir pour voir si on ne fait pas un TGV en plus, ou d'autres solutions comme des bus" — Laurent Munier, manager du CSMBH

Il pourrait donc y en avoir un deuxième train si vraiment il y a beaucoup de demande des supporters. Laurent Munier, manager du CSMBH, explique : "On est en train de réfléchir pour voir si on ne fait pas un TGV en plus, ou d'autres solutions comme des bus". Le club attend désormais que les supporters se fassent connaître pour faire les comptes et décider des places qui pourraient être débloquées.

Partenaires et collectivités locales (conseil départemental, agglomération de Chambéry etc ...) avaient donné un gros coup de main financier pour le premier pack ce qui a permis d'avoir des tarifs très avantageux : à partir de 73 euros le voyage en train + l'entrée pour la finale + une tenue aux couleurs de Chambéry.

Les supporters doivent se faire connaître auprès du club

Le club se donne donc encore quelques jours pour recenser le nombre de personnes qui pourraient être intéressées. C'est le moment de vous faire connaître par téléphone auprès du CSMBH 04 79 70 60 54 ou par mail : billetterie@chamberysavoiehandball.com

Des trains, des bus... ou du covoiturage

Plusieurs solutions sont possibles : rajouter du monde dans le premier TGV, affréter un nouveau TGV s'il y a plus de 500 demandes ou organiser des départs en bus. Le CSMBH espère aussi pouvoir débloquer d'autres places dans l'enceinte de l'AccorHotel Arena pour les supporters savoyards, en plus de 1.000 places d'ores et déjà réservées au club.

Les supporters peuvent aussi essayer d'acheter leurs places eux-mêmes par leurs propres moyensauprès de la fédération française de handball mais sans l'assurance d'être assis dans une tribune jaune et noir. Il faudra aussi rajouter le prix du trajet.

A noter : il y aura des places à gagner aussi sur France Bleu Pays de Savoie d'ici le match du 25 mai qui sera retransmis sur notre antenne.