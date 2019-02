Hand : Hugo Brouzet signe son contrat pro à Chambéry

Chambéry, France

La Team Chambé annonce ce vendredi la signature du premier contrat professionnel d’Hugo Brouzet. Issu du centre de formation, le jeune joueur de 19 ans sera chambérien pour trois saisons, jusqu’en 2022.

🔝 Hugo Brouzet a un message à vous faire passer 🤔 pic.twitter.com/jcIeapAfWy — Chambéry Savoie Mont Blanc (@ChamberySH_Hand) February 8, 2019

Hugo Brouzet, c'est un gabarit impressionnant de 2m08, pointure 51...

Issu du centre de formation

Recruté par Laurent Busselier en 2017 pour rejoindre la formation Chambérienne, le pivot a réussi à prendre rapidement une place importante dans l’effectif du centre de formation. Dans un communiqué du club, l'entraîneur adjoint de la Team Chambé et responsable du centre se réjouit de l’éclosion de son pivot : “Quand on parle d’Hugo, on parle de savoir être et ce qu’il dégage, ce qu’il renvoie est vraiment positif pour le public et le groupe ! Hugo va devoir concrétiser tout le bien que l’on pense de lui, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Il a été très vite intégré dans le groupe professionnel de par son attitude et a réussi à s’affirmer comme un joueur en devenir”.

Hugo Brouzet a déjà régulièrement joué avec les pro depuis le début de la saison. "Malgré son jeune âge, il apporte également une touche d’envie au quotidien et un dynamisme agréable à voir", dit de lui l'entraîneur Erick Mathé.

Une famille de grands sportifs

Hugo Brouzet n'a pas choisi le handball par hasard. Son père est rugbyman (Oivier Brouzet) et sa mère est une ancienne joueuse de hanball. Hugo a commencé ce sport à cinq ans dans le club de Artigues-près-Bordeaux où il restera jusqu’à l’âge de 15 ans. Ensuite, il rejoint Bruges 33 Handball pour découvrir un niveau un peu plus élevé. En 2017, il rejoint le centre de formation de Chambéry.