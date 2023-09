Hand : l'entraîneur du HBC Nantes prolonge jusqu'en 2028

Grégoy Cojean, entraîneur principal du HBC Nantes, vient de prolonger son bail avec le club jusqu'en 2028. C'est ce qu'annonce ce mardi 5 septembre. Âge de 46 ans, il devient entraîneur principal à l'été 2022 après avoir occupé les fonctions d'entraineur de l’équipe réserve du club, d'entraîneur adjoint de l'équipe pro. Grégory Cojean a été aussi responsable du centre de formation du H. Il a rejoint le club nantais en 2005.

ⓘ Publicité

Reprise du championnat ce samedi 9 septembre

"Je suis très heureux de pouvoir m’engager sur du long terme avec le HBC Nantes et d’avoir la possibilité de continuer de travailler à la progression de l’équipe et du projet sportif (...) Mon engagement sera total pour mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés et défendre les valeurs du club qui me sont chères", déclare Grégory Cojean sur le site internet du club .

Les Violets ont perdu le week-end dernier leur premier match officiel de la saison ; défaite 35-25 face au PSG dans le trophée des champions, match entre le vainqueur du championnat (le PSG) et celui de la Coupe de France (Nantes). Le HBC Nantes attaquera le championnat de Liqui Moly StarLigue avec un déplacement à Saint-Raphaël ce samedi 9 septembre ; puis match à la maison, le 16 septembre avec la réception des voisins de Cesson-Rennes.