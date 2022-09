Hand : la Team Chambé relève la tête pour la 2e journée de Starligue et s'impose face à Créteil

A l’occasion de la 2e journée de Liqui Moly StarLigue, la Team Chambé se déplaçait sur le terrain de l’US Créteil pour tenter d’accrocher une première victoire en championnat. C'est chose faite pour les Savoyards qui sont allés s’imposer sur le score de 32 - 36 après avoir mené du début à la fin de la rencontre.

"C’est une victoire très importante pour lancer la saison après la défaite à Nantes" - Benjamin Richert

“Nous étions prévenus, c’est très difficile de venir jouer ici, on sait que la décision arrive toujours sur la fin, il faut être solide pendant tout le match. J’ai joué ici pendant deux saisons, c’est une équipe de combattants. C’est bien de jouer et d’enchainer, cela permet de bien nous régler. C’est une victoire très importante pour lancer la saison après la défaite à Nantes", a confié Benjamin Richert, ailier droit. "Nous avons hâte de retrouver le Phare et nos supporters samedi prochain face à Dunkerque."

La Team Chambé est 12e au classement de Liqui Moly Starligue. Prochain match, ce sera enfin à la maison au Phare samedi prochain, le 24 septembre à 20h face à Dunkerque.