Hand : le calendrier de Chambéry perturbé cette semaine pour cause de Covid-19

Le match prévu ce mardi 20 octobre à Aix-en-Provence est de nouveau reporté à cause des contraintes sanitaires dûes à l'épidémie, et celui à Créteil prévu vendredi soir est reporté à dimanche après-midi à cause du couvre-feu en Ile-de-France.