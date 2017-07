Hand: les Panthères ont repris l'entraînement

Fini les vacances et le farniente pour les handballeuses du Fleury Loiret Handball. Elles se sont retrouvées, samedi 15 juillet, pour la première fois depuis un mois et demi, afin de débuter la préparation d'avant-saison.

Le coup d'envoi de la saison 2017/2018 a eu lieu dans la salle Albert Auger de Fleury. Une salle toujours au centre d'un conflit entre le président de club fleuryssois, Jean Pierre Gontier, et les élus orléanais. Il estime que le projet de rénovation en est au point mort, annoncé pas avant 2020. Sans de nouvelles infrastructures, difficile donc de pouvoir rivaliser avec les cadors du championnat que sont Brest ou Metz. Le budget de la saison dernière était de 1,9 million d'euro. Il est légèrement plus faible cette saison. Jean Pierre Gontier ne compte pas investir plus tant que la situation n'évolue pas.

Jean-Pierre Gontier, président du Fleury Loiret Handball, détaille les ambitions du club. Copier

Au programme de la reprise: tests physique le matin et premier entraînement en fin d'après-midi. Les cinq recrues de l'intersaison étaient bien présentes (retrouvez les photos au pied de l'article):

la gardienne polonaise Adrianna Placzek (ex-Pogon Baltica Szczecin, Pologne), élu meilleure gardienne du championnat de Pologne en 2016, aura pour mission de pallier le départ de Julie Foggea

l'ailière sénégalaise Raïssa Dapina (ex-Achenheim Truchtersheim, D3) formée à Metz

l'arrière sénégalaise Fanta Keita (ex-Saint-Maur, D2)

l'arrière roumaine Adriana-Gabriela Craciun (ex-Corona Brasov, Roumanie) vainqueur de la Ligue des Champions en 2012

la pivot française Laura Kamdop, de retour après une parenthèse d'une saison au Krim Mercator (Slovénie)

Laura Kamdop revient "à la maison"

La distance entre Orléans et la capitale slovène Ljubljana, où se situe de club du Krim Mercator, est de plus de 1300 kilomètres. Forcément, il ne faut pas attendre de Laura Kamdop que l'acclimatation soit pour tout de suite. "Je connaissais déjà le coach, la salle et certaines joueuses qui étaient déjà là quand je suis parti" assure-t-elle. "Mais je ne me rends pas vraiment compte pour le moment. Je vais ouvrir les yeux sur tout cela au fur et à mesure des semaines."

La pivot résume avec un grand sourire sa saison en Slovénie avec un mot: "exceptionnel... dans tous les sens du terme". Elle y a remporté le doublé coupe-championnat au niveau national et disputé la Ligue des Champions. Elle a surtout beaucoup appris au niveau culture et tactique. "Le confort n'est pas le même. Maintenant, je pense avoir une autre vision du handball et du travail à fournir. Je retourne dans ma zone de confort mais je ne vais pas oublier l'année écoulée qui m'a aidé à voir les choses autrement".

A 26 ans, la Chartroise revient dans son club du Fleury Loiret Handball où elle a passé dix ans et remporté tous les titres nationaux. Depuis, le club a changé. Son statut donc aussi. Elle revient en tant que cadre. Christophe Cassan, l'entraîneur fleuryssois, en a conscience. "Je veux qu'elle se manifeste le plus naturellement possible comme elle l'a toujours fait. Elle va également nous apporter toute son expérience de la saison dernière lors des matches à haute intensité avec le club de Krim. Ce sera une plus value pour l'équipe".

Découvrez en photos les recrues du Fleury Loiret Handball

Laura Kamdop, pivot du Fleury Loiret Handball. © Radio France - Guillaume Drechsler

Adrianna Placzek, gardienne de but du Fleury Loiret Handball. © Radio France - Guillaume Drechsler

Adriana-Gabriela Craciun, arrière du Fleury Loiret Handball. © Radio France - Guillaume Drechsler

Raïssa Dapina, ailière du Fleury Loiret Handball. © Radio France - Guillaume Drechsler