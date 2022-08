Hand - LFH : le Mérignac Handball "va essayer d'exister"

Pas question d'aller titiller les cadors de la Ligue féminine. Le Mérignac Handball sait que son horizon sportif se limite pour l'instant au maintien. "Déjà on est heureux de rester dans le haut niveau parce que les deux dernières saisons ont été très fatigantes et usantes, avoue l'entraîneur Christophe Chagnard. On se prépare à une saison difficile avec un championnat de plus en plus relevé. On va essayer d'exister, se maintenir le plus rapidement possible pour jouer les meilleures places."

On veut gagner des places au classement, être plus conquérantes à domicile, qu'on nous craigne un peu - Audrey Deroin

Dixièmes du dernier championnat, les Girondines aimeraient voir un peu plus haut. A l'image de l'ex-internationale Audrey Deroin qui vient de prolonger son bail d'une saison. "On veut gagner des places au classement, être plus conquérantes à domicile, qu'on nous craigne un peu. On a joué le maintien il y a deux ans, là on a fini dixièmes même si on a eu un gros relâchement en fin de saison. Le but c'est de monter petit à petit. Si on peut finir huitièmes, septièmes voire sixièmes, ce serait top !"

Le club, dont les moyens financiers restent limités notamment par l'absence d'une salle digne de la LFH, a essayé de se renforcer. Il a fait venir la Danoise Sofia Deen, arrière gauche de Bourg-de-Péage, et a attiré deux joueuses au poste de pivot : Anouck Clément, prêtée par Dijon, et la Girondine Noémie Lachaud. Ainsi que trois jeunes joueuses à fort potentiel : Louane Texier, Elena Kouziaeff et Emma Boulesque.

Noémie Lachaud arrive fort d'une longue expérience en LFH. © Maxppp - Maxppp

"Au vu de la moyenne d'âge, je pense pouvoir apporter de l'expérience, explique la native de Libourne, ça va faire dix ans que je suis en D1. De l'agressivité aussi j'espère. J'ai joué six ans à Nice et on faisait partie des meilleures défenses. J'ai envie d'amener un peu de ça ici."

En quête de régularité et de stabilité, le Mérignac Handball va tenter de négocier au mieux un calendrier compliqué avec pour commencer un déplacement au Paris 92 suivi de la réception de l'ogre brestois. Avant la venue mi-septembre de Celles-sur-Belle où la victoire sera obligatoire.