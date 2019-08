Hand - LFH : les Foudroyantes de Mérignac à l'assaut de la montagne

Promu et plus petit budget de la Ligue féminine, le Mérignac Handball débute ce mercredi (19h) à Nice une nouvelle aventure. Conscient des difficultés qui l'attendent mais décidé à ne pas pas faire de complexes.

L'heure a sonné pour les Foudroyantes. L'heure de s'étalonner après plus d'un mois de préparation. Champion de France de D2, le Mérignac Handball est impatient de se frotter à un championnat où sa marge de manœuvre sera forcément étroite.

Une division où le budget moyen tourne autour d'1,8 million d'euros (le MHB affiche un million) mais où le club espère, comme le clame sa campagne d'abonnement, "faire parler la foudre".

Pas de retenue

"On sait que ça va être une longue mais belle année, assure la gardienne et capitaine Amandine Balzinc, on a hâte que ça démarre. Il y a forcément un peu d'appréhension mais c'est le retour en LFH. On est excitées, on a un peu peur mais il y a plus d'excitation que d'inquiétude. On n'a rien à perdre. Il faut qu'on arrive à jouer sans pression."

Malgré les absences d'Audrey Deroin (maternité) et de l'internationale néerlandaise Sanne Van Olphen (genou), les Foudroyantes se sont promis d'attaquer la saison sans retenue. L'idée, c'est d'appréhender rapidement la différence de niveau avec la D2 pour éviter le calvaire vécu la saison dernière par le promu nordiste de Saint-Amand qui n'avait décroché que deux succès lors de la phase régulière.

Amandine Balzinc, gardienne et capitaine des Foudroyantes. © Radio France - Arnaud Carré

"Au delà des scores, précise Amandine Balzinc, et qui dit qu'on ne fera pas des coups dès le début de saison, on va surtout travailler, notre groupe, notre jeu et commencer à construire nos automatismes en LFH."

Déjà du lourd à la maison

Entraînées depuis cet été par l'expérimenté Philippe Carrara, les Girondines veulent donc être tout de suite dans l'action même si le calendrier ne sera pas simple, notamment à domicile où Brest, Nantes et Metz seront leurs premiers invités.

"On veut montrer directement qui on est, assure la pivot Emma Puleri arrivée de Toulon avec sa sœur jumelle Laurie cet été, ne pas se laisser impressionner. On va tout donner pour montrer qu'à Mérignac, on n'est pas ici pour rigoler et qu'on n'est pas venu en tant que vacancières. Personne ne nous fait peur (...) le but c'est d'essayer de taper le maximum d'équipes."

Emma Puleri lors d'un match de préparation face à Pessac. - @KristoSports

Et de créer au plus vite une dynamique positive pour prendre confiance, séduire spectateurs et partenaires, aller chercher le maintien. Et plus si affinités.

