Hand - LFH : Mérignac va devoir s'installer

Mérignac, France

Les dirigeants, la présidente Wilhelmine Maury en tête, espèrent faire grimper leur budget jusqu'au million d'euros. Un vrai défi mais un défi nécessaire si Mérignac veut rivaliser. Car à l'étage au dessus et on ne parle pas là des cadors comme Metz ou Brest, les chiffres effraient avec un budget moyen de 1,6 million .

Deuxième titre en deux ans pour les Foudroyantes. - @KristoSports

Wilhelmine Maury : "Une année charnière avec certainement des doutes et des inquiétudes" Copier

Alors bien sûr ils ne font pas tout mais les Mérignacaises vont devoir lutter avec des clubs bien mieux outillés. L'équipe girondine n'arrive pas de nulle part. Ça fait deux ans qu'elle domine la D2 (titré en 2018, le club n'avait pas le statut VAP), elle compte dans ses rangs des joueuses déjà rompues aux joutes de la Ligue féminine (Bruneau, Deroin, Alberto, Daquin), espère en recruter deux autres, et n'a pas attendu la fin de saison pour anticiper la montée.

La salle au cœur du projet

La principale épine dans le projet du club, c'est sa salle. Pierre de Coubertin, c'est le cœur et l'histoire, c'est chaleureux mais avec 350 places, c'est totalement inadapté. En construire une nouvelle prendra plusieurs années a prévenu la mairie qui s'est engagée pour la reprise à effectuer des travaux pour approcher de la jauge des 500 spectateurs et améliorer l'accueil des partenaires. "On travaille avec eux pour améliorer cet équipement et augmenter la capacité, explique le maire Alain Anziani. Réorganiser les gradins, l'espace VIP à l'étage mais ce sera limité. Ce ne sera pas magnifique. On ne peut pas faire autrement d'ici la rentrée."

Pour le match de la montée, il a fallu pousser les murs. - @KristoSports

Le Mérignac Handball, bien décidé à construire sur la durée, va donc composer, sans doute délocaliser deux ou trois matches, essayer de s'installer en LFH avant d'avoir peut-être un jour l'outil indispensable à son développement.