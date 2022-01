EURO de Hand : le capitaine Valentin Porte espère pouvoir rejoindre les Bleus au plus vite

Valentin Porte devrait être en Allemagne ce dimanche avec l'Equipe de France de Handball. Il est en France, il passe le week-end tout seul à la maison du hand à Créteil. Testé positif au Covid 19 , jeudi dernier alors qu'il était passé à travers depuis le début du rassemblement des bleus fin décembre et surtout à 6 jours du début de l' Euro de Hand et du premier match contre la Croatie.

Jeudi soir, ca a été une douche "très froide" pour vous ! Comment avez-vous reagi ?

Quand j'ai lu les résultats du test de dépistage le soir et que j'ai lu et relu 3 fois positif, je suis tombé un petit peu à la renverse parce que je ne m'y attendais absolument pas. Du coup, moi, ça m'a posé problème et ça m'a inquiété aussi pour tout le monde je me suis dis mon Dieu si ça repart comme ça à ce moment là, ça risque d'être vraiment problématique pour la compétition. Bon, par chance, par chance et malchance aussi, ça tombe que sur moi.

"Je veux rester positif" Valentin Porte Copier

Comment allez -vous ?

C'est ça qui est d'autant plus frustrant. C'est que je suis en pleine forme, peut être même encore plus en forme que certains joueurs. Je m'entraîne tout seul, je m'entraîne deux fois par jour depuis jeudi, je fais de la muscu ce matin. Ce soir, je vais courir.

J'ai le rythme d'un sportif de haut niveau sauf que je suis tout seul.

Du coup , vous êtes à l'isolement à la maison du hand à Créteil ?

Oui oui et depuis samedi je suis tout seul...complètement seul. Les gars sont partis pour l'Allemagne pour jouer leur match et ensuite partent en Hongrie directement et je suis resté là. On a discuté longuement avec le staff qui m'a proposé de redescendre à Montpellier. J'ai décidé de rester là seul et de m'entraîner tout seul.

" Je suis en super forme" Valentin Porte Copier

Valentin, vous êtes vacciné. Il me semble que vous vous avez déjà contracté une fois le Covid l'an passé ?

Voilà tout à fait. J'étais resté positif 21 ou 22 jours, donc... donc c'est clair que ce n'est pas un bon souvenir. Je ne souhaite pas y penser parce que je ne voudrais pas que cela se reproduise. Maintenant, je reste optimiste et positif dans le sens où j'ai aucun symptôme. Je me sens très bien, donc je me dis ce n'est pas possible. Je ne veux pas être positif plus de 4 ou 5 jours alors que je suis en pleine forme. Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'essaie de rester positif. -sourire..- dans la tête.

Je travaille tous les jours pour rester en forme et avoir une chance de rejoindre les gars au plus vite.

Vous pensez que c'est encore possible d'être en Hongrie jeudi pour le premier match Le compte à rebours est donc forcément lancé parce qu'il faut deux tests négatifs espacés de 24 heures, cinq jours après le test positif.

Oui, Il y a une chance. Mathématiquement, il y a une chance maintenant, il va falloir vite redevenir négatif , c'est une infime chance. Mais même si,par malheur, je ne peux pas être là pour le premier match, j'ai pour objectif de revenir le plus vite possible pour ne pas rater trop la competition. Alors encore une fois, la chance que j'ai, c'est que je n'ai pas de symptômes et que je peux m'entraîner. Donc je reste en forme. . Je ne suis pas cloué dans mon lit. Donc, si par bonheur, j'arrive à les rejoindre, je ne serai pas en retard, physiquement, je pense.

Vous êtes tout seul à la maison du hand ball, vous avez à manger ?

(rire) Oui jusqu'à ce dimanche soir, le chef m'a préparé les repas.. je suis vraiment tout seul.. j'ai même fait une partie de billard contre moi même.

Valentin Porte fait des tests de dépistage tous les jours. Il est de toute façon dans la sélection des 20 joueurs choisis pour l'Euro.