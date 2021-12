Hand : pour leur saga XXL, les Nantais attendent du monde, malgré le coronavirus

Le retour des handballeurs nantais au Hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire, c'est ce mardi 7 décembre, à 20h45. En 2020, en raison du coronavirus, il n'y avait pas eu de saga XXL avec un changement de site pour pouvoir accueillir plus de monde. Le premier des trois matches de cette édition 2021, c'est de la ligue des Champions avec pour adversaires les Portugais du Benfica Lisbonne. Quelques 9.000 personnes sont attendues. Les deux autres rencontres sont programmées le 11 face à Chambéry et le 14 face au PSG. Il s'agit là de matches de championnat et la soirée du 14 face au PSG affiche complet avec 10.000 billets vendus.

Des bénévoles et des placiers qui surveilleront que personne ne tombe le masque

En l'espace d'une semaine, ce sont 30.000 amoureux de hand qui seront accueillis dans ce Hall XXL. Forcément, en pleine cinquième vague du coronavirus, le club s'organise. Si la préfecture n'a pas imposé de réduire le nombre de spectateurs, ceux âgés de 12 ans et 2 mois devront présenter un passe sanitaire. Par ailleurs, le port du masque sera obligatoire.

"On a créé une brigade covid. Des bénévoles qui s'assureront que les spectateurs portent le masque comme il faut et le gardent tout du long du match. Les placiers aussi y veilleront ", précise le service communication du club. Ce message sera répété par le speaker et projeté aussi sur des écrans. Au total, quelque 200 bénévoles, 13 salariés du club et de nombreux prestataires seront sur le pont.

Le hand, c'est très familial, les gens respectent les règles" - Mickaël Gaignard, président des Ultr'H

9 à 10.000 personnes en intérieur, en pleine cinquième vague, est-ce bien raisonnable ? : "J'ai tendance à dire qu'il y a toujours des "pour" et des "contre"", dit Mickaël Gaignard, président des Ultr'H, club de supporteurs du HBC Nantes, "mais dans l'idée tout le monde est censé avoir son passe sanitaire, son masque. Le hand, c'est très familial, les gens respectent les règles". C'est ce qu'il constate à Mangin, la "petite" maison du H, l'antre habituelle des Nantais.

Dans les files d'attentes, le club affirme qu'il invitera les uns et les autres à garder une certaine distance. Idem à la buvette ou à la brasserie. Car ces services, qui représentent des retombées économiques importantes et où forcément on tombe le masque, sont maintenus.