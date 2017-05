Hand: Saran reçoit Dunkerque pour son dernier match à domicile

Les Saranais reçoivent l'équipe en forme de cette fin de championnat. Pourtant, il ne faudra pas faire de complexe d'infériorité. Sous peine d'aborder la dernière journée avec le couteau entre les dents.

Jouer sans calculer. A deux matchs de la fin du championnat, le Saran Loiret Handball ne doit plus regarder dans son rétroviseur. Créteil est revenu à seulement deux points des Loirétains, soit une petite victoire. Une situation casse-tête? Pas tellement.

La descente n'est pas une fatalité

Après une première partie de saison plus que convaincante, Saran comptait sept points d'avance sur Créteil, au soir de la victoire en terres cristauliennes. Sauf que l'effet de surprise s'est rapidement estompé. Depuis la victoire du 15 février à Nîmes, le promu saranais reste sur neuf défaites en autant de matches. L'écart avec Créteil a donc fondu comme neige au soleil.

Le premier relégable est désormais à deux points des Loirétains au classement. Mercredi soir, Créteil se déplace à Sélestat, dernier et déjà relégué en deuxième division. Une victoire francilienne et Saran se ferait doubler à cause des confrontations directes et de la lourde défaite lors du dernier match à domicile (32-37). Les hommes de Fabien Courtial aborderaient alors l'ultime match de la saison, à Chambéry, dans la peau du relégable. L'entraîneur saranais ne se focalise pas sur cette situation.

L'interview de Fabien Courtial, entraîneur de Saran, avant la réception de Dunkerque. Copier

Sortez vos calculettes

Afin de se maintenir en Starligue, la solution la plus simple serait évidemment de gagner ses deux matchs. Mais la tâche sera rude contre Dunkerque et Chambéry, deux équipes encore à la lutte pour les places européennes. Saran pourrait alors voir son salut passer par la Bretagne. Car si Créteil est à deux points derrière au classement, Cesson-Rennes ne se trouve qu'à deux points devant. Comme pour Saran, les Bretons n'ont pas un calendrier favorable. Ils reçoivent Montpellier, mercredi, avant de se déplacer... à Créteil.

Le classement de la Starligue à deux matchs de la fin. - Capture écran du site de la Ligue Nationale de Handball

Une égalité à trois est donc envisageable en fin de saison. Le classement s'établirait sur les confrontations directes entre les trois équipes. Sauf qu'il manque un match, celui de la dernière journée entre Créteil et Cesson-Rennes. Voici la situation actuelle dans les matchs entre les trois équipes (avec les critères suivants):

Cesson-Rennes : 4 points / +7 en différence de but / 85 buts marqués (-1 match contre Créteil) Saran : 4 points / -1 en différence de but / 123 buts marqués Créteil : 2 points / -6 en différence de but / 95 buts marqués (-1 match contre Cesson-Rennes)

Encore un match à gagner pour éviter la gueule de bois

Saran doit encore gagner un match pour assurer son maintien en Starligue et, pourquoi pas, revenir à hauteur des Bretons. Il s'agit surtout de ne pas gâcher la progression fulgurante de ces dernières saisons malgré l'état d'esprit serein qui transparaît. Avec un peu moins de deux millions d'€uro, le Saran Loiret Handball a le dernier budget de l'élite du handball français. Pourtant, la descente serait une réelle désillusion après une bonne partie de la saison traversée telle une lune de miel.

Quid du futur? Saran a agrandi de manière conséquente son club de partenaires au cours de la saison. Le but est de consolider ses structures pour les prochaines années. Et la grande recrue espagnole "Chema" Rodriguez? Annoncée en février, elle pourrait aussi devenir problématique. Comment garder un ancien double vainqueur de Ligue des Champions et champion du monde dans ses rangs en deuxième division? Une question que l'on ne se pose pas encore à Saran.