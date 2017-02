Hand: Saran recrute une star espagnole

C'est un gros coup pour le Saran Loiret Handball. L'Espagnol José Maria Rodriguez Vaquero, champion du monde en 2005, a signé pour la saison prochaine.

Les rumeurs étaient de plus en plus persistantes, c'est désormais officiel. Celui qu'on surnomme "Chema" Rodriguez a signé au Saran Loiret Handball. Une conférence de presse est organisée ce vendredi 17 février à 18 heures au Bois Joly de Saran. Les tests médicaux ont été effectués avec succès en début d'après-midi.

Septième de Lidl Starligue pour sa première saison dans l'élite, Saran frappe donc un grand coup sur le marché des transferts. Car José Maria Rodriguez Vaquero, c'est un palmarès impressionnant. Il compte 127 sélections en équipe d'Espagne avec laquelle il devient champion du monde en 2005. Mais c'est aussi un gros palmarès européen en club puisqu'il a gagné deux fois la Ligue des Champions (2008 et 2009) et trois fois le championnat d'Espagne (2008, 2009 et 2010), avec l'Atlético Madrid.

Le dernier défi de sa carrière

"Chema" Rodriguez est aujourd'hui à Veszprem, en Hongrie. Un club qui l'a fait venir en 2012 pour gagner la Ligue des Champions. Mais cinq ans plus tard, le résultat n'est pas au rendez-vous. Les deux dernières finales de Ligue des Champions (2015 et 2016) ont été perdues malgré quatre titres de champion de Hongrie.

Le demi-centre de 37 ans est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde sur les dix dernières années. En 2007, son transfert entre Valladolid et l'Atlético Madrid est d'ailleurs le plus cher de l'histoire du handball. Son arrivée, c'est avant tout un gros coup médiatique pour Saran. Un grand nom du handball européen en fin de carrière qui vient sans doute s'offrir un dernier défi dans le Loiret.

Les premières réactions de l'Espagnol auraient dû être dans nos journaux de ce samedi matin mais son contrat actuel avec Veszprem l'en empêche. Pas de photo ni de son donc. L'arrivée de Chema Rodriguez s'ajoute aux recrutements de Hadrien Ramond et de Quentin Eymann, moins connus, mais capable de compenser les départs importants et déjà annoncés de Tomi Vozab et d'Igor Anic en fin de saison.

Prochain match de championnat pour Saran, le mercredi 1er mars contre Aix-en-Provence. Ce sera à 20 heures à la Halle des Sports du Bois Joly.