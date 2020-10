Hand : trois cas de Covid-19 à Nîmes mais le match contre Chambéry est maintenu

Nîmes a enregistré trois cas de Covid-19 au sein de son groupe (deux joueurs, un membre du staff), lors de tests effectués ce mardi. Deux des trois cas positifs au Covid-19 sont asymptomatiques, selon le club. Malgré ces cas positifs, l'USAM disputera ses prochaines rencontres de Coupe d'Europe de handball et du Championnat de France. Le match contre Chambéry aura donc bien lieu en Savoie, au Phare, ce vendredi 16 octobre à 20h, pour le compte de la 5e journée de Starligue.

Report refusé par la Ligue

Nîmes avait demandé le report de la rencontre, mais cela a été refusé par la commission d'organisation des compétitions de la LNH. De même, les Nîmois devront jouer leur premier match de la Ligue européenne en Slovaquie mardi prochain, puisque leur demande de report a été rejetée par la Fédération européenne (EHF), organisatrice de la compétition.

Pour l'instant Nîmes est 8è au classement de Starligue et Chambéry 13e, après un seul match gagné (contre Tremblay) et deux défaites à domicile (contre Toulouse et Limoges).