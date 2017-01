Handball : 10.500 supporters savourent la victoire des Experts à Nantes

10.500 spectateurs ont assisté vendredi à Nantes au match France / Japon comptant pour le championnat du Monde de handball. Certains supporters des Bleus n'ont pas hésité à faire plusieurs centaines de kilomètres pour voir évoluer et gagner leurs favoris.

Le premier rendez-vous de l'équipe de France de handball à Nantes, dans le cadre du championnat du Monde, s'est joué à guichets fermés ce vendredi 13 janvier. Ils étaient plus de 10.000 à garnir les gradins du hall XXL du parc des expositions de La Beaujoire. Des supporters enthousiastes qui ont assisté à la victoire des Français 31-19 face aux Japonais.

Certains supporters sont venus de loin. "On est venu de Bordeaux en famille, pour faire plaisir aux enfants. On a des amis à Nantes, alors on va passer la soirée chez eux avant de repartir demain" explique David. Nicolas lui est venu de l'Orne : "Tous les sports me passionnent" dit-il devant l'une des boutiques de vêtements "J’achète toujours un souvenir, et là, les polos me paraissent sympas, je vais en prendre un". La maman d'Ysoline, elle, a rédigé un mot d'excuse pour que sa fille, handballeuse, l'accompagne à Nantes depuis Guichen en Ille-et-Vilaine.

Exceptionnellement, je l'ai autorisée à rater les cours cet après-midi" la maman d'Yvoline, supportrice bretonne de l'équipe de France

Supportrices des Experts à Nantes avant France / Japon © Radio France - Martial Cure

La palme revient sans doute à ce fan de Mont-de-Marsan : "J'ai acheté des billets pour TOUS les matches de l'équipe de France. Ça m'a coûté plus de 1100 euros, sans compter les déplacements et l'hébergement. Je suis allé à Bercy, je vais rester à Nantes jusqu'à jeudi prochain, puis j'irai à Lille avant de retourner à Paris" explique Alexis. Il ne voit pas les Français échouer dans leur conquête d'un sixième titre mondial, et assistera donc dimanche à Nantes au troisième match des Bleus contre la Norvège. Une troisième victoire ?