ENTRETIEN - Handball : "Nous devrons nous sublimer" face à Montpellier - le gardien nantais Arnaud Siffert

Le HBC Nantes affronte Montpellier ce samedi à Bercy en finale de la Coupe de France de handball. Vainqueur de ce trophée la saison passée avec les Héraultais, le gardien Arnaud Siffert porte cette saison les couleurs du H. Il rêve de remporter ce titre pour la troisième fois.

A 38 ans, Arnaud Siffert va disputer sa troisième finale de Coupe de France. Le gardien du HBC Nantes a remporté les deux premières. En 2011 avec Dunkerque face à Chambéry et en 2016 avec Montpellier face au PSG Handball. A chaque fois, il a triomphé à Bercy.

France Bleu Loire Océan : Arnaud Siffert, quel est votre plus belle victoire en finale de la Coupe de France ?

Arnaud Siffert : La victoire avec Dunkerque face à Chambéry en 2011. C'était la première fois que la finale de Coupe de France était organisée à Bercy. Nous avions battu les Savoyards aux tirs au but (25/25 puis 3/2 aux TAB). C'était mon premier titre. Le premier également pour Dunkerque. Il y avait une très grosse ambiance dans la salle. Ce fut une délivrance, un soulagement et une fierté de soulever ce trophée. Certes, j'ai très peu joué lors de cette finale mais j'ai énormément savouré.

FBLO : Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remporté la Coupe de France avec Montpellier la saison passée face au PSG Handball ?

AS : C'était différent du premier titre. Montpellier est une machine à gagner. C'était le 40e titre du club. Nous avions survolé le match. Nous étions très fiers car cette saison là, nous avions dominé le PSG Handball en finale de la Coupe de la Ligue et en finale de la Coupe de France.

FBLO : Votre passage à Montpellier, vous a t-il permis de comprendre comment fonctionnait cette machine à gagner ?

AS : Ca peut aider. Les Montpelliérains ont l'habitude de ce genre d’événement. Ils n'ont plus perdu une finale depuis 2014. C'était contre Szeged (29/28) en Coupe d'Europe EHF. C'est un club qui sait se transcender et qui a l’habitude de gagner un titre par an. Pour l'instant, les Héraultais n'ont rien gagné cette saison. A nous de leur barrer le chemin. Pour cela, nous devrons nous sublimer et surtout ne pas appréhender l’événement. J'ai confiance car nous avons pas mal d'expérience avec déjà deux finales jouées cette saison (Trophée des Champions et Coupe de la Ligue).

FBLO : Votre saison est-elle déjà réussie avec le HBC Nantes ?

AS : Notre saison sera réussie si nous gagnons la Coupe de France. Ce serait une belle récompense. Nous avons fini deuxièmes du championnat, deuxièmes du trophée des champions et deuxièmes de la Coupe de la Ligue. Nous n'avons pas envie de terminer deuxièmes de la Coupe de France. Il y aurait vraiment un goût d’inachevé en cas de défaite.

FBLO : Montpellier a t-il un ascendant psychologique après sa victoire à la Trocardière il y a dix jours ?

AS : Je ne pense pas que Montpellier ait pris un ascendant en s'imposant face à nous à la Trocardière. Cette finale, c'est un tout autre match. Il faut faire table rase du passé. Il faudra tout simplement être bon et concentré au coup d'envoi.

HBC Nantes / Montpellier, à vivre en direct et en intégralité ce samedi dès 20 h sur France Bleu Loire Océan.