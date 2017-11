Handball : à la découverte de Plock, l'adversaire du HBC Nantes en Ligue des Champions

Le HBC Nantes est en Pologne. Les Nantais défient Plock ce dimanche (19h) pour la sixième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Coup de projecteur sur l'un des clubs de handball polonais les plus titrés.

Bienvenue à Plock. A deux heures au nord ouest de Varsovie sur les rives du Vistule le principal fleuve de Pologne. C'est là que les handballeurs nantais sont arrivés ce vendredi vers 19h. Plock, 125000 habitants, sa cathédrale avec ses portes en bronze, son usine de jeans Levi's Strauss, ses raffineries et son club de handball dont c'est la 12e campagne en Ligue des Champions. Son nom, l'Orlen Wisla Plock.

Un ancien international polonais comme président

Orlen, c'est le nom du principal sponsor de Plock. Une multinationale de 21000 salariés spécialisée dans la distribution de carburant. A la tête du club, un ancien joueur de Plock. Adam Wisniewski, 37 ans, président depuis cet été et médaillé de bronze avec la Pologne lors des Mondiaux en 2015. L'effectif est lui cosmopolite avec neuf nationalités. Il compte également dix internationaux dont quatre polonais (les frères Gebala, Daszek et Krajeswki).

Plock, équipe la plus grande par la taille de la Ligue des Champions

Alors certes, Plock n'a toujours pas décroché la moindre victoire en Ligue des Champions cette saison. Certes, son dernier succès à domicile dans cette compétition remonte au 9 novembre 2016. Mais les Polonais ont tout de même quelques arguments à faire valoir. D'abord, leur taille puisque neuf joueurs culminent à plus de 1.95 mètre. Puis, leur public. "Le plus volcanique de Pologne" selon le plus français des handballeurs polonais Pawel Podsiadlo, ancien joueur de Nîmes et de Sélestat. Leur salle, c'est l'Orlen Arena inaugurée par le français Jean-Michel Jarre le 13 novembre 2010. Plus de 4000 spectateurs sont attendus ce dimanche.

Plock/HBC Nantes à vivre en direct dès 18h45 ce dimanche sur France Bleu Loire Océan.