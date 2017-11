Handball : le HBC Nantes frappe fort et retrouve le sourire après son succès à Szeged en Ligue des Champions

Décevant en championnat, le HBC Nantes flambe en Ligue des Champions. Les Nantais l'ont emporté 33/30 ce samedi à Szeged en Hongrie. C'est leur quatrième victoire de la saison en Coupe d'Europe. La deuxième consécutive à l'extérieur. Le H est provisoirement troisième du groupe A.

Le HBC Nantes est sur courant alternatif. A la peine en championnat, les Nantais brillent en Ligue des Champions. Ils ont décroché ce samedi à Szeged (33/30) leur quatrième succès de la saison dans cette compétition. "En coupe d'europe, c'est l'une des plus belles victoires du H à l'extérieur" glisse l'entraîneur nantais Thierry Anti. Plus agressifs, plus solidaires et plus volontaires en défense, les Nantais ont fait preuve d'adresse et de réussite en attaque. Ils terminent avec 63% d'efficacité aux tirs. Le H rejoint ainsi Paris et Montpellier, seuls clubs français à s'être imposés à Szeged.

L'arrière nantais Rudolf Faluvegi sur un petit nuage

De retour dans son pays, l'arrière du HBC Nantes Rudolf Faluvegi a réalisé une prestation complète sous les yeux de ses parents venus spécialement de Budapest. Le Hongrois termine avec six réalisations. C'est la première fois qu'il inscrit autant de buts avec le H. Auteur de cinq réalisations à Barcelone il y a un mois, Rudolf Faluvegi a signé la première victoire de sa carrière à Szeged après plusieurs défaites avec ses anciens clubs hongrois (Csurgoi et Balatonfuredi).

RESULT: Victory for @HBCNantes! Big result for the French side as they pick up a 33:30 win away to @pickhandball. #veluxehfclpic.twitter.com/PTEkvEtZwn — EHF Champions League (@ehfcl) November 11, 2017

C'est une sacrée performance de s'imposer à Szeged face au quart de finaliste de la précédente édition de la Ligue des Champions" le capitaine du HBC Nantes Rock Féliho

Le H avance à grands pas vers les 1/8e de finale

Provisoirement troisième du groupe A, le HBC Nantes a pris une option pour les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. A cinq journées de la fin de la phase de poule, les Nantais comptent déjà neuf points avec seulement deux défaites (à Skopje et à Barcelone). Mais l'essentiel est ailleurs selon les handballeurs nantais. "Faire un beau parcours en Ligue des Champions, c'est magique. Mais si nous voulons revivre cela, il faut briller en championnat. J'échangerais bien ce succès à Szeged contre une victoire en championnat face à Saran, Tremblay et Nîmes, nos prochains adversaires" conclut le gardien nantais Cyril Dumoulin. En championnat, le HBC Nantes est septième à six points du podium.