Handball : "la pression est sur Barcelone" estime l'ailier du HBC Nantes David Balaguer

Le HBC Nantes reçoit Barcelone ce samedi pour le compte de la 10e journée de la Ligue des Champions de handball. Les Nantais rêvent d'une sixième victoire consécutive dans cette compétition. Un match à guichets fermés hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire.

La Ligue des Champions de handball débarque pour la première fois dans le hall XXL du parc des expositions de la Beaujoire. Jusqu'ici, le HBC Nantes n'avait évolué qu'en championnat dans cette enceinte. Trois matchs face au Paris-Saint-Germain avec deux victoires à la clé. "C'est toujours un privilège de jouer devant 10 000 spectateurs" glisse l'entraîneur nantais Thierry Anti. Cette fois-ci, l'hôte est encore plus prestigieux. Barcelone, vainqueur à neuf reprises de la Ligue des Champions. "C'est la plus belle affiche qui puisse exister. C'est un match à part" précise le coach du H.

Le H en quête d'une sixième victoire consécutive en Ligue des Champions

Invaincu en Ligue des Champions cette saison à domicile, le HBC Nantes rêve d'imiter Chambéry, Montpellier et le PSG, tombeurs dans le passé de Barcelone en Ligue des Champions. Car en cas de succès, les Nantais consolideraient leur deuxième place au classement. Ils prendraient même trois points d'avance sur les Catalans. "Mes joueurs sont à fond dans ce match. Je n'arrive pas à les contrôler. Dans un sens, c'est bien car je n'ai pas à les motiver. Mais d'un autre côté, j'ai envie de leur dire attention, il y a encore des matchs derrière Barcelone" reconnaît Thierry Anti. "Tous mes joueurs veulent jouer 60 minutes face aux Catalans. Personne ne veut laisser sa place" admet l'ancien entraîneur cristollien.

Il fallait gagner . On a gagné . Continuons avec rigueur et détermination.

Barcelone moins fringant que la saison passée

Leader incontesté en championnat, Barcelone n'a pas forcément le même rendement en Ligue des Champions. Les Catalans ont déjà concédé deux revers (à Szeged et au Vardar Skopje) et deux nuls (face à Rhein-Neckar-Lowen) cette saison. "Nous manquons de consistance cette saison en Ligue des Champions. Nous avons déjà laissé échapper six points après neuf journées. Et hormis face à Zagreb, nous n'avons jamais gagné facilement à domicile. Nous devons apprendre à tuer les matchs plus rapidement. Mais, nous ne sommes pas inquiets. Le plus important, c'est d'être en forme en mars et en avril" affirme le gardien barcelonais Gonzalo Perez-Vargas-Moreno. "C'est du 50-50" glisse t-il. Faux, rétorque l'ailier du H David Balaguer. "La pression est sur Barcelone" estime t-il. Le match a déjà commencé.

HBC Nantes / Barcelone, match à vivre en direct ce samedi à partir de 20h05 sur France Bleu Loire Océan.