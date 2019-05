Handball : le HBC Nantes résiste mais s'incline à Montpellier

Nantes

Privé de trois joueurs majeurs (Rivera, Gurbindo et Féliho), le HBC Nantes est passé tout près de l'exploit sur le parquet de Montpellier. Les handballeurs nantais s'inclinent finalement 26-25. C'est leur troisième revers consécutif en championnat. Le cinquième toutes compétitions confondues. A la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité 12-12. Peu efficaces en attaque, les Nantais ont bien résisté grâce notamment à une défense de fer et un Kevin Bonnefoi de gala. Le portier du H termine avec 12 arrêts. Mais cela n'a pas suffit. Les Héraultais ont preuve d'un peu plus de fraîcheur physique en fin de partie.

Avec sa victoire face à Nantes, Montpellier prend une très belle option sur la seconde place tandis que Nantes quitte le trio de tête au profit de Chambéry 😨



📈 Le classement en détails 👉

Au classement, les Nantais occupent toujours la quatrième place mais ils comptent désormais quatre points de retard sur les Héraultais (2eme).