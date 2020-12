Handball - Starligue : Chambéry s'impose à Créteil pour la première fois depuis 11 ans

Il fallait réagir après la correction reçue la semaine dernière à Montpellier, la plus lourde défaite du club en Starligue, 42 à 27. Mission accomplie pour la Team Chambé, avec une courte victoire 25 à 24 en déplacement à Créteil, pour match en retard du mois d'octobre.

Certes, la marche n'était pas aussi haute que face à Montpellier, mais Chambéry n'avait plus gagné face aux Cristoliens dans leur salle depuis 11 ans. Un adversaire à ne pas prendre à la légère qui a failli surprendre Chambéry en revenant petit à petit au contact des Savoyards en fin de match.

Finalement, Chambéry qui jouait avec son équipe au complet (retours de Julien Meyer, Alejandro Costoya, Lars Mousing et Iosu Goni Leoz) ramène une nouvelle victoire en déplacement, la troisième cette saison. Les "Jaune et noir" ont notamment pu compter sur neuf réalisations de Benjamin Richert. La Team Chambéry remonte à la 10e place au classement avec deux matchs en retard et tentera, vendredi soir à 20h face à Ivry, de remporter sa première victoire de la saison au Phare.