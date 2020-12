Handball : "Il restera des regrets" pour Alexandra Lacrabère malgré la médaille d'argent à l'Euro

France Bleu Béarn Bigorre : Au lendemain de cette finale et de cette médaille d'argent décrochée, quel sentiment domine ?

Alexandra Lacrabère : Il y a de la déception du résultat final, forcément, et en même temps satisfaite du parcours dans cette compétition. Une fois que vous avez goûté à l'or, difficile de se contenter de moins, donc c'est une belle médaille d'argent mais il restera des regrets.

Qu'a-t-il manqué à l'Équipe de France dans cette finale ?

On n'a pas très bien joué à certains moment, et pourtant on arrive à les tenir au score... C'est ça qui laisse le plus de regrets. On a trop de pertes de balle dans cette finale, on manque trop de tirs à 6 mètres aussi. Dans ce genre de matchs il faut mettre 70% des tirs au fond, et sans ça, on ne pouvait pas gagner.

La fin de la compétition sonne aussi avec la sortie de votre bulle sanitaire : un mois entre le 6e étage de votre hôtel et les matchs...

J'avoue que je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment en France, ça va faire bizarre de voir des gens et de retrouver la vie normale ! On va se retrouver en famille et ça va bien se passer.