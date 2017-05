Handball : 700 supporters du HBC Nantes à Bercy pour la finale de la Coupe de France

Le HBC Nantes défie Montpellier ce samedi à Bercy en finale de la Coupe de France de handball. C'est sa troisième finale de la saison après le Trophée des Champions et la Coupe de la Ligue. Pour l'occasion, 700 supporters nantais sont du déplacement dans la capitale. Une première.

Ils étaient une soixantaine à Braga au Portugal pour le dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions et environ 300 à Paris pour le 1/8e finale retour de la Ligue des Champions, les supporters du HBC Nantes seront plus de 700 pour la finale de la Coupe de France à Bercy. La plupart d'entre eux feront le déplacement en car. En tout, huit ont été affrétés. Ils partiront de la Trocardière ce samedi vers 7 h 30. A l'intérieur, ambiance garantie. Les fans nantais sont fin prêts. "J'ai tout prévu pour Bercy. Le tee-shirt violet, l'écharpe du club, la corne de brume, le chapeau et le maquillage" précise Kevin.

Les H'Fans face aux Blue Fox

Certains supporters nantais vont découvrir Bercy pour la première fois. "Bercy, c'est pour moi la Mecque du handball. Et je vais exaucer un rêve en assistant à ce match au milieu de 15.000 personnes" affirme Aurélien. Face aux supporters nantais, il y aura les "Blue Fox" les supporters héraultais. "C'est toujours un challenge de faire plus de bruit que les supporters adversaires. Il y a le match sur le terrain et le match en tribunes. A nous de marquer notre territoire et de finir aphone s'il le faut" prévient Hugo le porte parole des H'Fans.

Des supporters nantais confiants

Les supporters du H sont unanimes quant à l'issue du match face à Montpellier. "Ca sera très serré mais je parie sur une victoire 30/29 du HBC Nantes" précise Nicolas. "Ca va se jouer dans les dix dernière minutes et les Nantais vont l'emporter 32/30" affirme Pierre. "33/31 et puis, nous allons faire la fête dans Paris" affirme Bertrand. Précisons que dans son histoire, le HBC Nantes ne s'est imposé que deux fois face aux Héraultais.

HBC Nantes / Montpellier, à suivre en direct et en intégralité dès 20 h ce samedi sur France Bleu Loire Océan.