Handball : 800 personnes attendues à la soirée de gala organisée à Château-Gontier-sur-Mayenne

Le 11 juin 2022, lors de la finale de la Coupe de France, le club avait réussi à faire monter à Paris, 600 mayennais en rose pour supporter les handballeurs de l'USM, "là, il s'agit d'offrir à nos supporters une belle soirée, pour les remercier, avec un vrai spectacle, on débute à 17 heures 15 avec les -18 Nationaux qui tentent de se sauver dans ce championnat, à 19 heures un derby de l'Excellence féminine contre Laval et à 21 heures, la N3 jouera contre un club de Corrèze." précise Emmanuel Lepage le président de l'USM. Entre chaque match, il y aura la diffusion de films autour du club, et notamment un documentaire réalisé par un joueur de N3 "La vie en rose".

ⓘ Publicité

Une vraie dynamique en Mayenne autour du hand

Il y a plusieurs clubs de hand dans le département qui se portent bien : "Il y a le club d'Evron en N3 féminine et -17 ans National, Saint-Berthevin, Ambrières, le niveau monte notamment chez les féminines. Dans notre club, il y a tellement de jeunes, qu'il y a deux équipes par niveau !" se félicite Emmanuel Lepage, le président de l'USM. Les 1er, 2 et 3 septembre 2023, le club du sud mayenne veut organiser un tournoi international, des contacts ont été pris avec des clubs portugais et espagnols.