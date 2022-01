Achenheim Truchtersheim Handball, une entente qui essaie de se distinguer pour grandir

Comment rivaliser avec les clubs de métropoles alors qu'on est une entente entre deux communes de 4.000 habitants (Truchtersheim) et 2.000 habitants (Achenheim) ? C'est tout le défi des dirigeants de l'ATH.

Un club de hand qui organise... un salon de l'emploi

Le sportif, avec notamment la formation de jeunes joueuses, reste le volet le plus important. Mais le club mise aussi sur l'extra-sportif pour se faire connaître et grandir. Entre autres, il promeut le sport féminin, séduit les femmes chefs d'entreprises, organise un salon de l’emploi dans le Kochersberg ou encore s’engage sur l’éco citoyenneté.

Le manager général de l'ATH Aurélien Duraffourg Copier

"C'est au départ une anomalie de se retrouver en deuxième division, mais on essaie de faire perdurer ce modèle sportif, explique le manager général Aurélien Duraffourg. Il est la locomotive de toute la partie formation et de tout l'espoir des jeunes de faire un jour du haut niveau sur notre territoire. Mais on s'attache aussi à toutes les problématiques de citoyenneté, d'éducation, de formation et de promotion du sport féminin. La concurrence est forte, il y a des moyens supplémentaires dans d'autres villes. On essaie de faire preuve d'intelligence, d'agilité, d'anticipation pour essayer d'avoir un coup d'avance sur les autres et une idée de plus qu'eux."

Un esprit village

L'ATH s’appuie sur environ 70 partenaires et une cinquantaine de bénévoles, avec un "esprit village" qui a conquis Dalila Abdesselam. La capitaine entame sa sixième saison à Truchtersheim, alors qu’elle pourrait jouer dans un club plus huppé : "C'est particulier de jouer ici, car il y a une vraie ferveur et l'aspect appartenance. On est entre guillemets des paysans sans l'aspect péjoratif, mais plutôt le côté laborieux, travailleur. Et à la base, le projet ATH c'est avec des filles du terroir. C'est important de garder cet ADN et cette identité, parce que c'est ce qui fait ce qu'on est sur le terrain aussi".

La capitaine de l'ATH Dalila Abdesselam Copier

Pour voir encore plus haut et monter en première division, l’ATH devra remplir un certain nombre de critères demandées par la Ligue féminine de handball et obtenir ce que l'on appelle le statut vap. Il faudra notamment améliorer ses infrastructures et faire gonfler son budget qui est actuellement de 600.000 euros.

Trois millions d'euros investis dans le gymnase

Le club bénéficie pour cela du soutien unanime des élus locaux. "C'est un club qui attire l'attention et crée une certaine sympathie, s'enthousiasme le maire de Truchtersheim Justin Vogel. Saint-Exupéry disait : 'Dans la vie il n'y a pas de solutions, il y a des forces en marche. Il faut les créer, les solutions suivent'. Eh bien, l'ATH a su créer ces forces en marche au sein de ce territoire et c'est pour ça que le club peut être à ce niveau".

La mairie de Truchtersheim et la communauté de communes du Kochersberg vont investir trois millions d’euros pour étendre le gymnase de Truchtersheim et augmenter la capacité d’accueil en parkings.

L'Alsace n'a plus compté d'équipe féminine en première division de hand depuis un quart de siècle. La dernière en date, c'était l'ASPTT Strasbourg.