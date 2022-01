Aïssatou Kouyaté se confie sur ses débuts au Brest Bretagne Handball

Le Brest Bretagne Handball joue ce mercredi soir, les Bretonnes se déplacent à Nantes pour la 13e journée de Championnat. Et dans leur rang, une nouvelle recrue. Aïssatou Kouyaté est arrivée au BBH cet été. Mais entre les blessures et le covid, ses débuts n'ont pas été évidents.

Il aura fallu attendre le 19 janvier dernier pour voir l'ancienne bisontine rechausser les baskets et fouler de nouveau les terrains. Et pour cause, le 2 avril, elle est victime d'une rupture du ligament croisé intérieur gauche et le ménisque aussi est touché. "C'est une douleur... quand ça t'arrive tu sais que c'est ça. Dès que je me suis blessée, quand j'étais à terre, la première chose que je me suis dite c'est que c'était mort pour les Jeux Olympiques, c'est mort pour tout", se remémore la handballeuse. À l'époque, elle fait partie de l'effectif national en partance pour Tokyo.

9 mois pour revenir sur les terrains

S'en suivent 9 mois de rééducation intensive, Aïssatou enchaine les séances et les exercices : "J'ai passé mon été en centre de rééducation. Je ne me suis pas arrêtée, j'ai enchainé les allers-retours. Mentalement c'est très dur parce qu'il faut que tu sois forte et tu dois te battre contre la douleur. Et puis tu vois que tu perds beaucoup de muscle, ton corps change et tu sais que c'est long, que ça va durer 9 mois. Mais bon tu te dis qu'après il y aura le soleil", confie la Brestoise.

Mais une fois remise sur pied, le nuage du covid décale encore son entrée en lice. Des débuts sans cesse retardés, et ça pèse sur le moral : "C'est très difficile d'arriver dans une équipe où personne ne te connait, ni connait ton jeu. En fait dans ce moment là tout se passe dans le tête, il faut être super fort mentalement. Et puis il ne faut pas trop en faire parce que ce n'est pas le but, il ne faut pas griller les étapes. Mon but aujourd'hui c'est de trouver ma place petit à petit", ambitionne l'arrière.

Mais ces épreuves ont aussi motivé la jeune femme de 26 ans. "Tu te mets des challenges à toi-même, tu te dis que ton but c'est de revenir, voir de dépasser même, ton niveau d'avant. Forcément tu as une rage, tu te dis que tu as manqué plein de choses. Tu as envie de te prouver à toi-même que tu es encore là, que tu es capable de surpasser tout ce qu'il s'est passé, ça te donne un truc en plus", détaille Aïssatou Kouyaté.

Je les attendais depuis longtemps ces buts - Aïssatou Kouyaté.

Alors quand celle que l'on surnomme "Astou", marque ses deux premiers buts avec le BBH en Ligue des Championnes, ils ont une saveur assurément particulière. "C'est une façon aussi de se réparer mentalement, tu te dis ça y est j'ai mis mes premiers buts, le compteur est lancé. Honnêtement ça fait du bien de te dire que tu es capable de revenir en attaque. C'était un soulagement et mentalement, je pense que ça m'a débloqué beaucoup de choses", conclut avec conviction la nouvelle bretonne.

L'arrière droite espère de nouveau être alignée mercredi soir, face à Nantes. Pour que ce compteur, enfin débloqué, ne cesse de tourner.