Handball : Amandine Leynaud de retour à Bourg-de-Péage

Amandine Leynaud l'avait laissé entendre sur France Bleu Drôme-Ardèche en janvier dernier lorsqu'elle a annoncé sa retraite sportive à l'issue de cette saison, cette fois-ci ça se confirme. L'ex gardienne de but ardéchoise de l'équipe de France a donné son accord verbal pour travailler avec le club de Bourg-de-Péage la saison prochaine. Information confirmée ce vendredi par Grégory Anquetil co-président du club drômois " on a discuté avec Amandine, elle est d'accord pour venir mais on va la laisser terminer sa saison avec une possible victoire en ligue des champions et on se verra par la suite pour définir le rôle qu'elle pourra avoir au sein du club. Il faudra se mettre d'accord aussi avec la fédération avec qui elle doit travailler mais je pense qu'Amandine aura le temps de faire les deux".

Amandine Leynaud s'est révélée à Bourg-de-Péage lors de la saison 2003-2004, elle y reviendra donc à partir de septembre 2022. L'ardéchoise qui compte 253 sélections en équipe de France est encore en lice cette saison avec son club de Gyôr en Ligue des Champions. Elle dispute ce samedi le quart de finale retour contre Brest en Hongrie après avoir fait match nul en Bretagne lors du match aller 21 partout.