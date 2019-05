Handball : après la coupe de France, Chambéry veut terminer jeudi sur le podium du championnat

Chambéry, France

Seront ils redescendus de leur petit nuage ? Après avoir fêté leur coupe de France à Paris, à Chambéry, et jusque dans les studios de l'émission Quotidien lundi soir, les joueurs du Chambéry Savoie Handball vont défier Saint-Raphael jeudi pour l'avant-dernière journée du championnat de Starligue. Un objectif en tête, le podium sur lequel Chambéry n'est plus monté depuis 2012.

Un joker en poche

Invaincus depuis plus de deux mois, une victoire lors des deux dernières rencontres suffit à Chambéry pour valider définitivement sa troisième place. Si les varois venaient à s'imposer jeudi, et mettre fin à une série savoyarde de six victoires consécutives en championnat, les hommes d'Erick Mathé auront donc encore leur destin en main pour la der contre Nîmes au Phare, à la faveur d'un goal-average particulier favorable face à Nantes.

"On ne va pas changer parce qu'on a fait un plateau à deux millions de téléspectateurs". Le capitaine Quentin Minel

"La préparation tactique pour Saint-Raphael n'a pas été la meilleure possible" reconnaît Erick Mathé, "on a eu pas mal de sollicitations et cela a engendré de la bonne fatigue. La meilleure préparation, c'est la victoire à Bercy, on va essayer de surfer sur cette dynamique".

ECOUTEZ l’entraîneur Erick Mathé Copier

Délestés d'un poids avec la qualification acquise en coupe d'Europe EHF, les Savoyards n'entendent pas toutefois se reposer sur leurs lauriers. "On reste concentrés sur ce podium" ajoute le capitaine Quentin Minel, "c'est très bien ce qu'on a fait samedi, mais on a toujours tenu le même discours, à savoir rester concentrés jusqu'à la fin, on ne va pas changer parce qu'on a fait un plateau à deux millions de téléspectateurs. Il faut qu'on soit troisièmes, un podium ce serait incroyable. Si on n'avait pas eu la coupe de France, on serait aller le chercher, donc ça ne change absolument rien".

ECOUTEZ le capitaine Quentin Minel Copier

Outre le prestige d'un podium, une troisième place permettrait au club de déposer un éventuel dossier auprès de la fédération européenne de handball pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Chambéry n'y a plus mis les pieds depuis la saison 2012-2013.

Le même groupe qu'à Bercy

Pour jouer cette "nouvelle finale" à saint-Raphael, Erick Mathé pourra compter sur le même groupe que lors de la finale de la coupe de France à Bercy, sans l'espagnol Alejandro Costoya toujours blessé.

Les Raphaëlois, qui avaient arrachés le match nul au match aller au Phare, seront privés de deux joueurs cadres, le demi-centre espagnol Daniel Sarmiento, et le pivot danois Alexander Lynggaard. Coup d'envoi à 20h45.