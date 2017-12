Metz, France

La fête est finie pour Laurisa Landre, Manon Houette, Orlane Kanor, Laura Flippes, Béatrice Edwige et Grâce Zaadi. 10 jours après leur médaille d'or aux mondiaux en Allemagne, elles ont retrouvé Metz et les autres Dragonnes pour une reprise en douceur dans une salle de sport derrière la gare de Metz. "Je suis trop contente de retrouver les filles, ça fait du bien" explique la pivot internationale Laurisa Landre au moment de monter sur un vélo. "Je ne suis pas contente de courir mais retrouver le groupe de Metz, ça me manquait pendant la compétition en Allemagne". Les championnes du monde ont pu couper et se ressourcer en famille comme le rappelle l'ailière Manon Houette "ça fait du bien, on a pu partager ça en famille, ce qui est quand même le plus important"

Il y a eu beaucoup d'excès mais c'était il y a 10 jours, ça ne compte plus - Pierre Chenut, préparateur physique de Metz Handball

Debout sur le vélo, alternant le sprint et les temps calmes, les Dragonnes ont sué et payé un peu l'inactivité et les festivités de ces derniers jours "J'ai rien fait pendant une semaine" avoue Manon Houette "mais je n'ai pas fait d'excès non plus". Laurisa Landre a elle "un peu abusé", elle pense qu'elle "va le payer au réveil". Des abus salutaires pour Emmanuel Mayonnade le coach des Dragonnes "_Je pense que c'est une période dans laquelle il faut profiter un maximum_, avec un match le 30 décembre les festivités sont un peu limitées mais j'espère que tout le monde a trouvé le juste milieu"

Un accueil de championne du monde

Le retour à Metz hier permis aux championnes du monde de mesurer leur popularité "ce n'est pas du foot encore" dit Laurisa Landre mais ses voisins semblent très fiers "j'ai eu un accueil super chaleureux en rentrant chez moi, ça faisait un mois que j'étais partie, les voisins étaient sur le balcon c'était juste énorme"

Laurisa Landre veut profiter avant son départ à Toulon

Laurisa Landre est ravie de revenir à Metz mais elle va tirer un trait sur la Moselle en fin de saison puisqu'elle va s'engager avec Toulon l'été prochain. "C'est la vie d'un sportif de haut niveau, on est là aujourd'hui demain on est ailleurs". La pivot de l'équipe de France a semble t-il refusé une prolongation de contrat de Metz Handball pour signer 2 ans dans le Var "mais je suis très bien à Metz, on a une grande saison à faire ici, donc je vais me concentrer sur ça".

Et ça commence dès ce samedi, les Dragonnes reçoivent Nice à 18h aux Arènes.