Cherbourg, France

La JSC poursuit sa belle série de rencontres sans défaite, la sixième d'affilée ce vendredi soir, les Cherbourgeois se sont imposés 27 à 25 dans leur salle de Chantereyne face aux Vikings de Caen, une rencontre qui comptait pour la 18e journée de Proligue de handball. Grâce à ce nouveau succès, conclu au terme d'une seconde mi-temps éprouvante, la JSC sort de la zone de relégation : 13e et avant-dernière au classement avant la rencontre, elle gagne deux places, se retrouve 11e et double Caen, désormais 12e, alors que les Vikings étaient 10e.

La nouvelle recrue du club, Dylan Grandjean, a impressionné le président de la JSC

Si Cherbourg a largement maîtrisé la première période, avec une défense solide et un gardien particulièrement vigilant (Leonardo Tercariol a été élu homme du match à l'issue de la rencontre), les hommes de Chérif Hamani se sont laissés surprendre en seconde mi-temps : alors qu'ils menaient à la pause 15 à 9, six longueurs devant Caen, ils ont laissé fondre leur avance pour terminer la rencontre à seulement deux petites longueurs devant Caen.

Pour le président de la JSC, Vincent Ferrey, l'important est que Cherbourg ait engrangé les deux points de la victoire, des points qui vaudront de l'or en fin de saison, tant la lutte pour le maintien est serrée ! "On a bien senti qu'en fin de match, on a manqué de lucidité", analyse Vincent Ferrey, "mais on s'est accroché, et je trouve qu'on joue véritablement en équipe

Dylan Grandjean m'a impressionné, il a pris ses responsabilités, il s'est bien fondu dans le collectif et il a apporté sa pierre à l'édifice - Vincent Ferrey, le président de la JSC

C'était le tout premier match de Dylan Grandjean en mauve, lui qui a officiellement signé ce jeudi avec Cherbourg, une recrue en cours de saison censée pallier les trous dans l'effectif à cause des nombreux blessés.

Youenn Cardinal salue la belle première mi-temps de Cherbourg

Alors que la salle de Chantereyne était pleine à craquer (plus de 2 700 spectateurs selon le club), la JSC a tout donné en première mi-temps. "On se doit d'être bon dès le début", explique l'ailier de Cherbourg Youenn Cardinal. "On a toute une ville derrière nous, c'est la plus grosse affluence de l'année, c'était impensable de ne pas se mettre dedans direct. On a fait une bonne première mi-temps, on aurait même pu faire mieux, il y a eu des choses vraiment intéressantes en défense. Ça nous a permis d'avoir un petit matelas de six buts d'avance avant la seconde période, et c'est vrai que quand ils reviennent à deux buts alors qu'on en avait six, ça fait peur."

Le prochain match pour la JSC ce sera le vendredi 16 mars à 20h30, les Cherbourgeois vont à Vernon (Eure), un match que vous vivrez en direct et en intégralité sur France Bleu Cotentin. Dylan Grandjean sera par ailleurs l'invité du Kop France Bleu ce lundi, alors que Youenn Cardinal est en lice pour le titre de meilleur joueur de ProLigue du mois de février, vous pouvez voter pour lui sur le site de la Ligue Nationale de Handball.